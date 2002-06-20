Війна забрала життя двох воїнів з громади на Волині
Сьогодні, 12:50
Війна забрала ще двох захисників із Берестечківської громади на Волині, відважних воїнів, які до останнього подиху боронили рідну землю.
Про це повідомили на сторінці громади.
26 березня 2026року від отриманих поранень у реанімації Чугуївської центральної районної лікарні Харківсьвської області обірвалося життя жителя с.Зелене старшого сержанта Шміда Петра Євгенійовича (11.06.1981 року народження).
27 березня 2026 року, під час виконання бойового завдання в районі н.п. Верхня Терса,Воздвижівської сільської територіальної громади, Запорізької області, внаслідок ворожого удару БПЛА ворога обірвалося життя жителя села Старики— сержанта Тарнавського Назарія Валерійовича (20.06.2002 року народження).
Вони були вірними синами своєї країни. Обрали шлях воїна і віддали найдорожче — своє життя — за наш спокій, за мирне небо над Україною, за майбутнє кожного з нас.
Про зустріч кортежів та дату поховання повідомлять згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
