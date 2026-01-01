Підтвердили загибель на Донеччині воїна з Волині Григорія Гайбуна

Скороботна звістка, яка надійшла на Волинь, огорнула громаду глибоким жалем і смутком. Ще одна сім'я отримала підтвердження загибелі рідної людини.

Про це повідомили у Камінь-Каширській територіальній громаді.

"В бою з ворогом загинув наш Герой-краянин із села Острівок – Гайбун Григорій Володимирович, 1972 року народження. Життя військовослужбовця трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 19 січня 2026 року в Донецькій області. Скорбимо разом з родиною. Невимовно тяжка втрата. Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі і сердечні слова співчуття втіхи рідним людям оборонця", - йдеться у дописі.

Деталі прибуття скорботного кортежу повідомлять додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Григорій Гайбун, війна, втрата, смерть, загибель, Острівок, Донеччина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні зафіксували землетрус
Сьогодні, 12:16
Підтвердили загибель на Донеччині воїна з Волині Григорія Гайбуна
Сьогодні, 11:34
Волонтери «Української команди» допомогли забезпечити 81 бригаду ДШВ генераторами
Сьогодні, 10:56
Українські воїни за добу знищили 1360 окупантів, 8 танків, 16 ББМ і 181 одиницю автотехніки
Сьогодні, 10:28
Канада vs США для бізнесу: де вигідніше реєструвати компанію у 2026 році
Сьогодні, 09:36
Медіа
відео
1/8