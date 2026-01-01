Підтвердили загибель на Донеччині воїна з Волині Григорія Гайбуна
Сьогодні, 11:34
Скороботна звістка, яка надійшла на Волинь, огорнула громаду глибоким жалем і смутком. Ще одна сім'я отримала підтвердження загибелі рідної людини.
Про це повідомили у Камінь-Каширській територіальній громаді.
"В бою з ворогом загинув наш Герой-краянин із села Острівок – Гайбун Григорій Володимирович, 1972 року народження. Життя військовослужбовця трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 19 січня 2026 року в Донецькій області. Скорбимо разом з родиною. Невимовно тяжка втрата. Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі і сердечні слова співчуття втіхи рідним людям оборонця", - йдеться у дописі.
Деталі прибуття скорботного кортежу повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Камінь-Каширській територіальній громаді.
"В бою з ворогом загинув наш Герой-краянин із села Острівок – Гайбун Григорій Володимирович, 1972 року народження. Життя військовослужбовця трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 19 січня 2026 року в Донецькій області. Скорбимо разом з родиною. Невимовно тяжка втрата. Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі і сердечні слова співчуття втіхи рідним людям оборонця", - йдеться у дописі.
Деталі прибуття скорботного кортежу повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
