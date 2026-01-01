У Луцьку зафіксували температурний рекорд

У Луцьку зафіксували температурний рекорд
В обласному центрі Волині зафіксували рекорд максимальної температури повітря.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

За даними спостережень метеостанції, 28 березня максимальна температура повітря в Луцьку досягла +18,4°﻿С. Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 2020 році і становило +18,4°﻿С.

Як розповідала Суспільному чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Світлана Дриганюк, нині погодні умови відповідають температурним нормам середини квітня.

Довідково: перший у 2026 році рекорд максимальної температури зафіксували в Луцьку 12 березня. Тоді стовпчики термометрів показали +17,7°﻿С. Другий температурний рекорд був зафіксований 15 березня. Цього дня температура повітря підвищилася до +13,9°﻿С. Третій температурний рекорд синоптики зареєстрували 16 березня 2026 року, коли на термометрах було +14,4°﻿С.

