У Луцьку зафіксували температурний рекорд





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



За даними спостережень метеостанції, 28 березня максимальна температура повітря в Луцьку досягла +18,4°﻿С. Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 2020 році і становило +18,4°﻿С.



Як розповідала



Довідково: перший у 2026 році рекорд максимальної температури зафіксували в Луцьку 12 березня. Тоді стовпчики термометрів показали +17,7°﻿С. Другий температурний рекорд був зафіксований 15 березня. Цього дня температура повітря підвищилася до +13,9°﻿С. Третій температурний рекорд синоптики зареєстрували 16 березня 2026 року, коли на термометрах було +14,4°﻿С.

Як розповідала Суспільному чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Світлана Дриганюк, нині погодні умови відповідають температурним нормам середини квітня.

