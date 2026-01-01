На Волині п'яний водій пропонував хабар поліцейським

На Волині п'яний водій пропонував хабар поліцейським
Під час патрулювання інспектори зупинили автомобіль Volkswagen за порушення ПДР. Нетверезий водій пропонував поліцейським неправомірну вигоду.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.

Під час спілкування із 60-річним водієм патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд за допомогою приладу Драгер — 1,91 проміле. З результатом не погодився, тож пройшов огляд у медичному закладі. Результат — 1,94 проміле.

Під час слідування з медичного закладу чоловік неодноразово пропонував поліцейським грошові кошти за непритягнення його до адміністративної відповідальності.

На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність чоловік не реагував. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі правову оцінку його діям нададуть слідчі. Інспектори відсторонили чоловіка від керування та склали на нього протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.

Вибір редактора
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині п'яний водій пропонував хабар поліцейським
Сьогодні, 15:40
У росії винесли вироки полоненим азовцям
Сьогодні, 14:58
У Луцьку зафіксували температурний рекорд
Сьогодні, 14:14
На Волині через підпал сухої трави горів торф. ФОТО
Сьогодні, 13:31
Війна забрала життя двох воїнів з громади на Волині
Сьогодні, 12:50
Медіа
відео
1/8