На Волині п'яний водій пропонував хабар поліцейським

Під час патрулювання інспектори зупинили автомобіль Volkswagen за порушення ПДР. Нетверезий водій пропонував поліцейським неправомірну вигоду.Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.Під час спілкування із 60-річним водієм патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд за допомогою приладу Драгер — 1,91 проміле. З результатом не погодився, тож пройшов огляд у медичному закладі. Результат — 1,94 проміле.Під час слідування з медичного закладу чоловік неодноразово пропонував поліцейським грошові кошти за непритягнення його до адміністративної відповідальності.На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність чоловік не реагував. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі правову оцінку його діям нададуть слідчі. Інспектори відсторонили чоловіка від керування та склали на нього протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.