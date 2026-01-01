На Волині п'яний водій пропонував хабар поліцейським
Сьогодні, 15:40
Під час патрулювання інспектори зупинили автомобіль Volkswagen за порушення ПДР. Нетверезий водій пропонував поліцейським неправомірну вигоду.
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.
Під час спілкування із 60-річним водієм патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд за допомогою приладу Драгер — 1,91 проміле. З результатом не погодився, тож пройшов огляд у медичному закладі. Результат — 1,94 проміле.
Під час слідування з медичного закладу чоловік неодноразово пропонував поліцейським грошові кошти за непритягнення його до адміністративної відповідальності.
На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність чоловік не реагував. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі правову оцінку його діям нададуть слідчі. Інспектори відсторонили чоловіка від керування та склали на нього протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.
