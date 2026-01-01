Волонтери з Фінляндії подарували луцьким ампфутболістам авто та інвентар. ФОТО
Сьогодні, 16:23
Луцькій команді з ампфутболу “Хрестоносці” волонтери з Аландських островів привезли автомобіль та спортивний інвентар, щоб вони могли розвиватися, в комфортних умовах переміщатися на тренування і змагання.
Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.
Рік тому аланці дізналися, що в Луцькій громаді сформована ампфутбольна команда, яка тренується та готується до змагань, тож одразу привезли хрестоносцям спортивні сумки, пляшки та футбольні м’ячі. Поспілкувавшись тоді з членами команди та менеджеркою клубу Наталією Назарук, дізналися, що у спортсменів є проблема з транспортом і пообіцяли допомогти у вирішенні цього питання.
Разом із хрестоносцями зустріла іноземну делегацію секретар міської ради Катерина Шкльода.
У складі іноземної делегації до Луцька прибула лідер Українського відділення Ротарі клубу Марієхамну, депутат міської ради міста Марієхамн Моніка Вон Френкель, яка й вручила команді ключі від мікроавтобуса.
Секретар міської ради Катерина Шкльода подякувала пані Моніці та волонтерам, які допомагали в організації збору коштів на придбання автомобіля для ампфутбольної команди, за активну та дієву допомогу Україні й нашій громаді зокрема.
“Ми надзвичайно вдячні партнерам за постійну допомогу. Адже окрім матеріальної складової, відчуваємо їхню підтримку і знаємо, що в складний час ми не одні, і це допомагає нам триматися.Зараз “Хрестоносці” готуються до квітневого чемпіонату в Туреччині, де будуть представляти Україну на великих змаганнях. Вони для нас – справжній приклад сили волі і духу. Надзвичайно пишаємося ними, бажаємо перемоги. Не зважаючи на те, з яким результатом хлопці повернуться, вони будуть для нас символом незламності”, – зазначила секретар міської ради.
Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.
Рік тому аланці дізналися, що в Луцькій громаді сформована ампфутбольна команда, яка тренується та готується до змагань, тож одразу привезли хрестоносцям спортивні сумки, пляшки та футбольні м’ячі. Поспілкувавшись тоді з членами команди та менеджеркою клубу Наталією Назарук, дізналися, що у спортсменів є проблема з транспортом і пообіцяли допомогти у вирішенні цього питання.
Разом із хрестоносцями зустріла іноземну делегацію секретар міської ради Катерина Шкльода.
У складі іноземної делегації до Луцька прибула лідер Українського відділення Ротарі клубу Марієхамну, депутат міської ради міста Марієхамн Моніка Вон Френкель, яка й вручила команді ключі від мікроавтобуса.
Секретар міської ради Катерина Шкльода подякувала пані Моніці та волонтерам, які допомагали в організації збору коштів на придбання автомобіля для ампфутбольної команди, за активну та дієву допомогу Україні й нашій громаді зокрема.
“Ми надзвичайно вдячні партнерам за постійну допомогу. Адже окрім матеріальної складової, відчуваємо їхню підтримку і знаємо, що в складний час ми не одні, і це допомагає нам триматися.Зараз “Хрестоносці” готуються до квітневого чемпіонату в Туреччині, де будуть представляти Україну на великих змаганнях. Вони для нас – справжній приклад сили волі і духу. Надзвичайно пишаємося ними, бажаємо перемоги. Не зважаючи на те, з яким результатом хлопці повернуться, вони будуть для нас символом незламності”, – зазначила секретар міської ради.
Волонтери з Фінляндії подарували луцьким ампфутболістам авто та інвентар. ФОТО
Сьогодні, 16:23
