На Волині водійка на швидкості не вписалася в поворот і врізалася в автівку





Близько 21.00 години 45-річна жителька міста Броди Львівської обалсті, здійснюючи поворот, не обрала безпечної швидкості руху та не зуміла обминути транспортний засіб, припаркований біля узбіччя.



На місці події ситуацію з’ясовували працівники відділення поліції ГУНП України у Волинській області.



Необачний поспіх для порушниці правил дорожнього руху закінчився збитково: за скоєний проступок вона понесе відповідальність за ст. 124 КУпАП, що передбачає штраф 850 грн (20 НМДГ) або позбавлення прав від 6 місяців до 1 року.

