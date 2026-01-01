ФІФА офіційно оголосила про нові правила футболу на чемпіонаті світу
Сьогодні, 18:40
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) затвердила низку змін у правилах, які діятимуть на чемпіонаті світу 2026 року. Нововведення стосуються боротьби із затягуванням часу, розширення повноважень VAR і посилення дисциплінарних норм.
Турнір відбудеться з 11 червня до 19 липня у США, Канаді та Мексиці за участю 48 збірних і стане найбільшим в історії. На його матчах почнуть застосовувати відразу п'ять оновлених регламентів, - пише Obozrevatel.
Одна з ключових змін пов'язана із замінами: футболісти зобов'язані залишати поле протягом 10 секунд. У разі порушення цієї вимоги гравець, який виходить, зможе з'явитися тільки через хвилину, і команда тимчасово залишиться в меншості.
Також введено обмеження на введення м'яча в гру під час ауту й удару від воріт: на це відводиться п'ять секунд. У разі недотримання часу володіння буде передано супернику.
Окреме правило стосується надання медичної допомоги: після відновлення гравець зобов'язаний покинути поле і зможе повернутися тільки через хвилину. Виняток передбачено, якщо травму отримано внаслідок порушення, за яке показано картку.
Система VAR отримає додаткові повноваження: тепер вона зможе перевіряти епізоди з другою жовтою карткою, що призводить до видалення, а також помилково призначені кутові удари.
Ще одна зміна стосується взаємодії з арбітром: право звертатися за поясненнями залишається тільки у капітана команди. Решта гравців за спроби тиску на суддю можуть бути покарані жовтою карткою.
