Лучанину нарахували борг за вивіз сміття із безлюдної ділянки. ВІДЕО
Сьогодні, 17:56
У Луцьку чоловіку нарахували борг за вивіз сміття з ділянки, де ніхто не проживає, а сама адреса фактично не існує. Усе — через стару помилку в документах, яка через роки обернулася судовою справою.
Про це повідомляє ВСН, посилаючись на сюжет ТРК Аверс.
Лучанин Роман заборгував за вивіз сміття з адреси, якої по суті не існує. Усе це через помилку в паспорті, яка тягнеться ще з 90-х. Нарахування за вивіз сміття фактично ведуться в повітря.
Виявилося, що комунальнки вивозять сміття фактично через помилку в паспорті. Не з будинку, не з людей, які там проживають, а з помилки в паспорті. Ділянку в цьому районі, розповідає чоловік, подарувала йому ще за своє життя бабуся, яка й жила по сусідству, оскільки в планах мав тут будуватися та жити, тому і слід було би приписатися. Зазначимо, що за адресою Клима Савури, 16-А.
Чоловік запевняє, що ніякого договору зі службою не заключав, ба більше за весь час не отримав ані одної платіжки за вивіз сміття. Та й ні разу, розповідає чоловік, не бачив, аби хтось вивозив те сміття.
Більше того, запевняє лучанин, як почав розбиратися у ситуації, вияснилося, що комуналку нараховують ще й на покійників, а саме на сусідній бабусин будинок.
Тим часом у комунальному підприємстві цю ситуацію пояснюють так: «Комунальне підприємство здійснює нарахування за спожито житлово-комунальну послугу, яка називється управління побутовими відходами, а саме вивіз сміття, як кажуть в народі, нарахування за цю послугу здійснюється за кількістю зареєстрованих осіб. Щодо місця реєстрації, то адреса Клима Савури 16, визначена в реєстрі громади. Тобто цей мешканець має таке місце реєстрації. Підприємство не може ні вплинути на це, ні змінити його місце реєстрації. Тобто це інформація, яка надається громадою».
А ось щодо платіжок за вивіз сміття, кажуть, що їх можна побачити у щомісячній квитанції за комуналку.
Крапку в цій історії - має поставити суд.
