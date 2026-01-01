Пенсіонер ледь не загримів за ґрати через торф





Про це йдеться у вироку Горохівського районного суду, - пише



У волинянина не було ліцензії для видобування корисних копалин, але в червні 2025 року вирішив собі накопати торфу. Сталося це поблизу села Ржищів Мар'янівської громади. За кілька днів чоловікові вдалося видобути 400 кілограмів копалин.



Дії кваліфікували за ч.2 ст.240 КК України (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення).



Обвинувачений свою провину повністю визнав і зазначив, що не знав про заборону видобутку торфу. Він вперше притягується до криміналу, є особою пенсійного віку, отримує мінімальну пенсію.



Суд призначив волинянину рік позбавлення волі, але його замінив роком іспитового строку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

