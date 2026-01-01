Пенсіонер ледь не загримів за ґрати через торф

За незаконний видобуток торфу пенсіонер міг опинитися в тюрмі, проте відбувся іспитовим строком.

Про це йдеться у вироку Горохівського районного суду, - пише ІА Волинські новини.

У волинянина не було ліцензії для видобування корисних копалин, але в червні 2025 року вирішив собі накопати торфу. Сталося це поблизу села Ржищів Мар'янівської громади. За кілька днів чоловікові вдалося видобути 400 кілограмів копалин.

Дії кваліфікували за ч.2 ст.240 КК України (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення).

Обвинувачений свою провину повністю визнав і зазначив, що не знав про заборону видобутку торфу. Він вперше притягується до криміналу, є особою пенсійного віку, отримує мінімальну пенсію.

Суд призначив волинянину рік позбавлення волі, але його замінив роком іспитового строку.

Вибір редактора
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 30 березня
Сьогодні, 20:00
Пенсіонер ледь не загримів за ґрати через торф
Сьогодні, 19:23
ФІФА офіційно оголосила про нові правила футболу на чемпіонаті світу
Сьогодні, 18:40
Лучанину нарахували борг за вивіз сміття із безлюдної ділянки. ВІДЕО
Сьогодні, 17:56
На Волині водійка на швидкості не вписалася в поворот і врізалася в автівку
Сьогодні, 17:11
Медіа
відео
1/8