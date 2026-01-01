У Луцьку чоловік хотів скоїти самогубство: на порятунок прийшли патрульні

У Луцьку чоловік намагався скоїти самогубство, його врятували патрульні поліцейські.Про інцидент повідомили у патрульній поліції Волинської області.На лінію надійшло повідомлення, що в одному з багатоквартирних будинків чоловік перебуває на даху та планує стрибнути.На місце оперативно прибули два екіпажі. Правоохоронці побачили чоловіка, який не реагував на прохання відійти від краю – ситуація була критичною.Інспектори діяли швидко та злагоджено: відвернули його увагу і в потрібний момент перемістили у безпечне місце.Після цього чоловіка передали медикам.