У Луцьку чоловік хотів скоїти самогубство: на порятунок прийшли патрульні
Сьогодні, 20:38
У Луцьку чоловік намагався скоїти самогубство, його врятували патрульні поліцейські.
Про інцидент повідомили у патрульній поліції Волинської області.
На лінію надійшло повідомлення, що в одному з багатоквартирних будинків чоловік перебуває на даху та планує стрибнути.
На місце оперативно прибули два екіпажі. Правоохоронці побачили чоловіка, який не реагував на прохання відійти від краю – ситуація була критичною.
Інспектори діяли швидко та злагоджено: відвернули його увагу і в потрібний момент перемістили у безпечне місце.
Після цього чоловіка передали медикам.
