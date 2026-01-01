На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олександр Батура

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув військовослужбовець Збройних сил України, мешканець міста РожищеПро це повідомили у Рожищенській міській раді.Олександр народився у 1977 році в Горохівській громаді, проте своє сімейне життя пов’язав із Рожищем. У лавах ЗСУ воїн служив номером обслуги мінометного взводу мінометної батареї механізованого батальйону 100-ї окремої механізованої бригади.Серце захисника зупинилося 24 березня 2026 року поблизу населеного пункту Костянтинівка Краматорського району. Життя воїна обірвалося внаслідок ворожого удару FPV-дрона. Олександр Батура до останнього подиху залишався вірним військовій присязі, мужньо боронячи свободу та незалежність України.У зв’язку із загибеллю Героя на території Рожищенської громади з 29 по 31 березня оголошено триденну жалобу. У ці дні на адміністративних будівлях буде приспущено Державний Прапор України, а також обмежено проведення розважальних заходів.Про дату зустрічі кортежу та час поховання воїна буде повідомлено додатково.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.