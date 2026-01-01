На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олександр Батура
Сьогодні, 21:15
Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув військовослужбовець Збройних сил України, мешканець міста Рожище Олександр Володимирович Батура.
Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
Олександр народився у 1977 році в Горохівській громаді, проте своє сімейне життя пов’язав із Рожищем. У лавах ЗСУ воїн служив номером обслуги мінометного взводу мінометної батареї механізованого батальйону 100-ї окремої механізованої бригади.
Серце захисника зупинилося 24 березня 2026 року поблизу населеного пункту Костянтинівка Краматорського району. Життя воїна обірвалося внаслідок ворожого удару FPV-дрона. Олександр Батура до останнього подиху залишався вірним військовій присязі, мужньо боронячи свободу та незалежність України.
У зв’язку із загибеллю Героя на території Рожищенської громади з 29 по 31 березня оголошено триденну жалобу. У ці дні на адміністративних будівлях буде приспущено Державний Прапор України, а також обмежено проведення розважальних заходів.
Про дату зустрічі кортежу та час поховання воїна буде повідомлено додатково.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
