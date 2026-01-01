Фіцо пригрозив заблокувати 20-й пакет санкцій проти РФ

Роберт Фіцо заявив, що заблокує 20-й пакет санкцій проти Росії, якщо ЄС не вплине на Україну з метою відновити постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба".



Про це повідомляє



Як пише видання, у своєму відеозверненні Фіцо розкритикував Єврокомісію і президента України Володимира Зеленського через зупинку транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".



"Після зупинки транзиту газу це вже другий відкрито ворожий і економічно шкідливий крок Зеленського проти Словаччини. Європейська комісія нічого не зробила, щоб змусити президента України щось зробити", - стверджує словацький прем'єр.



Також він піддав критиці ЄК за "подвійні стандарти", оскільки, за його словами, вона ставить інтереси України вище за інтереси країн Євросоюзу.



Крім цього Фіцо стверджує, що Словаччина отримала з Брюсселя "лист із погрозами" за заходи щодо захисту внутрішнього паливного ринку. Водночас Україні надійшли "листи, сповнені любові і розуміння".



На цьому тлі словацький прем'єр пригрозив Єврокомісії заблокувати 20-й пакет антиросійських санкцій, а також вступ України до ЄС.



"Якщо Європейська комісія має намір продовжувати діяти в такий спосіб і ставити інтереси України вище за інтереси Словаччини, вона має забути про підтримку 20-го пакета санкцій проти Російської Федерації або про нашу допомогу в якнайшвидшому вступі України до ЄС", - резюмував він.

Прем'єр-міністр Словаччинизаявив, що заблокує 20-й пакет санкцій проти Росії, якщо ЄС не вплине на Україну з метою відновити постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба".Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ta3.Як пише видання, у своєму відеозверненні Фіцо розкритикував Єврокомісію і президента України Володимира Зеленського через зупинку транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба"."Після зупинки транзиту газу це вже другий відкрито ворожий і економічно шкідливий крок Зеленського проти Словаччини. Європейська комісія нічого не зробила, щоб змусити президента України щось зробити", - стверджує словацький прем'єр.Також він піддав критиці ЄК за "подвійні стандарти", оскільки, за його словами, вона ставить інтереси України вище за інтереси країн Євросоюзу.Крім цього Фіцо стверджує, що Словаччина отримала з Брюсселя "лист із погрозами" за заходи щодо захисту внутрішнього паливного ринку. Водночас Україні надійшли "листи, сповнені любові і розуміння".На цьому тлі словацький прем'єр пригрозив Єврокомісії заблокувати 20-й пакет антиросійських санкцій, а також вступ України до ЄС."Якщо Європейська комісія має намір продовжувати діяти в такий спосіб і ставити інтереси України вище за інтереси Словаччини, вона має забути про підтримку 20-го пакета санкцій проти Російської Федерації або про нашу допомогу в якнайшвидшому вступі України до ЄС", - резюмував він.

