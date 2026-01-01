Перша ракетка України Еліна Світоліна провела майстер-клас у Луцьку

Еліна Світоліна. Вона провела майстер-клас для юних волинських спортсменів.



Про це повідомив заступник голови Волинської ОДА Тарас Шкітер, передає



Найуспішніша спортсменка в історії українського тенісу Еліна Світоліна відвідала тенісну академію «Арена», де провела майстер-клас для дітей різного віку та рівня гри від Svitolina Foundation.



Титуловану тенісистку зустріли представники Волинської ОВА, серед яких були т.в.о. начальника ОВА Роман Романюк та заступник Тарас Шкітер.



Еліна Світоліна зустрілася на корті з юними волинськими спортсменами, після чого радо фотографувалася з шанувальниками та роздавала автографи.



Довідково:



У 2019 році Еліна Світоліна заснувала благодійний фонд Svitolina Foundation, основною метою якого є підтримка молодих талантів та розвиток тенісу й спорту загалом в Україні. У 2022 році, на запрошення Президента України Володимира Зеленського, Еліна стала амбасадором фандрайзингової платформи United24 та ініціативи з повернення депортованих дітей Bring Kids Back UA.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Луцька завітала перша ракетка України. Вона провела майстер-клас для юних волинських спортсменів.Про це повідомив заступник голови Волинської ОДА, передає "Конкурент" Найуспішніша спортсменка в історії українського тенісу Еліна Світоліна відвідала тенісну академію «Арена», де провела майстер-клас для дітей різного віку та рівня гри від Svitolina Foundation.Титуловану тенісистку зустріли представники Волинської ОВА, серед яких були т.в.о. начальника ОВАта заступник Тарас Шкітер.Еліна Світоліна зустрілася на корті з юними волинськими спортсменами, після чого радо фотографувалася з шанувальниками та роздавала автографи.У 2019 році Еліна Світоліна заснувала благодійний фонд Svitolina Foundation, основною метою якого є підтримка молодих талантів та розвиток тенісу й спорту загалом в Україні. У 2022 році, на запрошення Президента України Володимира Зеленського, Еліна стала амбасадором фандрайзингової платформи United24 та ініціативи з повернення депортованих дітей Bring Kids Back UA.

