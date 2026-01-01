Прозорро чи Прозорро Маркет: гід для бізнесу, як обрати ефективний інструмент продажів





Розуміння того, у чому полягає різниця між прозорро та прозорро маркет, дозволяє обрати правильну стратегію, зменшити ризики та максимально використати вигоди участі в держзакупівлях.



Основні відмінності: де межа між електронним каталогом та тендером?

Система



Класичні тендери передбачають повноцінну конкурентну процедуру: компанії подають пропозиції, беруть участь в аукціоні та проходять кваліфікацію. Саме тут реалізується участь у тендерах україна, що відкриває доступ до великих контрактів і довгострокової співпраці.



У свою чергу, процедури прозорро маркет працюють у форматі електронного каталогу. Замовник обирає товар серед перевірених постачальників або проводить запит цінових пропозицій. Це дозволяє значно скоротити час і спростити процес закупівлі.



Таким чином, різниця між Prozorro та Prozorro Market полягає у форматі взаємодії, рівні регламентованості процедур і швидкості прийняття рішень.



Процедурні нюанси: від складної документації до швидких замовлень

У класичних процедурах бізнес має підготувати повний пакет документів, включаючи тендерну пропозицію, відповідно до вимог замовника. Процес включає аукціон, оцінку пропозицій і перевірку відповідності. Це більш регламентований формат, який потребує підготовки, але відкриває доступ до значних контрактів.



Натомість процедури Prozorro Market значно спрощені. Після проходження кваліфікації постачальник розміщує свої товари в каталозі, а замовник може здійснити закупівлю напряму або через конкурентний відбір у форматі запиту цінових пропозицій.



Такі особливості здійснення публічних закупівель дозволяють бізнесу обирати між більш складними, але прибутковими тендерами та швидкими продажами через каталог.



Для зручності порівняємо ці два інструменти за основними параметрами:



Критерій Prozorro (тендери) Prozorro Market (каталог) Що це Система тендерних процедур Електронний каталог у Prozorro Формат Конкурентні процедури (аукціон) Пряме замовлення або запит пропозицій Складність Середня / висока Низька / середня Швидкість Від кількох днів до тижнів Від кількох годин до кількох днів Документація Повноцінна тендерна документація Мінімальні вимоги Конкуренція Висока (аукціон) Є (у ЗЦП) або відсутня (пряме замовлення)

Що купують держава та громади під час воєнного стану?

У період воєнного стану Prozorro закупівлі адаптувалися до нових умов. Основний акцент робиться на швидкість і ефективність закупівель, особливо коли йдеться про критично важливі товари.



Держава та громади активно закуповують:



медичні товари та обладнання

паливо та енергоресурси

будівельні матеріали

техніку та обладнання

товари першої необхідності

У таких умовах процедури прозорро маркету стають особливо актуальними завдяки швидкості. Водночас класичні тендери залишаються важливими для масштабних проєктів і великих закупівель.



Це відкриває додаткові можливості для компаній, які хочуть отримати максимум вигоди від участі в державному секторі.



Чек-лист для бізнесу: з чого почати роботу з держзакупівлями?

Щоб ефективно використовувати держзакупівлі для бізнесу, важливо правильно побудувати старт і обрати оптимальну стратегію роботи:



визначити, який формат підходить саме вам — тендер чи електронний каталог;

зрозуміти, як продавати в прозорро у своїй ніші;

проаналізувати ринок, конкурентів і попит;

підготувати необхідні документи для участі;

обрати зручний і надійний майданчик для роботи;

регулярно відстежувати нові закупівлі та можливості.

Правильний старт дозволяє швидше адаптуватися до системи, уникнути типових помилок і підвищити шанси на успішну участь уже з перших процедур.



Для цього ми рекомендуємо використовувати платформу e-lot.com.ua — сучасний майданчик, який поєднує зручний інтерфейс, швидкий пошук закупівель і професійну підтримку. Завдяки цьому бізнес може ефективно працювати з тендерами, економити час і впевнено розвиватися в сфері державних закупівель.



Висновок: як отримати максимум від обох інструментів

Система Prozorro закупівель дає бізнесу гнучкість: можна працювати як із великими тендерами, так і з швидкими продажами через каталог. Поєднання цих двох інструментів дозволяє отримати максимальний результат.



Компанії, які активно використовують участь у тендерах разом із можливостями каталогу, отримують не лише стабільний дохід, а й реальне масштабування бізнесу через тендери.



Головне — правильно обрати стратегію та системно працювати з інструментами, які надає державний ринок закупівель.

