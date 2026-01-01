30 березня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження святкує голова громадської організації «Генерація успішної дії»Вітаємо також сьогоднішніх іменинників – чоловіків, які носять імена Олексій, Макар.Зичимо миру, здоров’я, добра, достатку.Для Волині 30 березня пам’ятне тим, що саме цього дня у селі Підгайці (тепер Луцького району) народилася польська письменниця й актриса Габріеля Запольська.30 березня 2026 року в Україні та світі відзначають кілька свят, зокрема релігійне вшанування преподобного Іоана Ліствичника (за новим стилем), Міжнародний день нульових відходів, День олівця та День прогулянки в парку.