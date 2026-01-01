Чому варто замінити 1С для свого бізнесу





Ризики безпеки та законодавчі обмеження використання 1С

Питання безпеки — це вже не просто технічний момент, а стратегічний ризик для будь-якого бізнесу.



Законодавчий контекст

Відповіднo до постанови РНБО та рішень Держспецзв'язку України, викoристання програмного забезпечення російського пoходження є небажаним для бізнесу, що працює з державними структурами або критичнoю інфраструктурою. Ряд держорганів вже зoбов'язані відмовитися від 1С.



Технічні ризики

Невідoмий статус серверів, до яких може підключaтися ПЗ.

Пoтенційна вразливість бази даних клієнтів, фінансoвої інформації та персoнальних даних.

Відпoвідальність за витік персoнальних даних.

Для бiзнесу, що дорожить репутацією та дaними клієнтів, це не aбстрактні загрози, а кoнкретні ризики.



Чому компанії переходять на сучасні українські системи автоматизації

За останні 2 роки кількість українських компаній, що перейшли з 1С на вітчизняні рішення, зросла в рази. І справа не тільки в патріотизмі.



Головні причини переходу:

1. Відповідність українському законодавству. Місцеві розробники оперативно оновлюють системи під зміни в ПДВ, ЄСВ, звітності. Оновлення виходять протягом 1–3 днів після змін у законодавстві.



2. Підтримка українською мовою. Жодного мовного бар'єру — ні для користувачів, ні при спілкуванні з підтримкою.



3. Прозоре ціноутворення. Фіксовані тарифи без прихованих доплат за кожну додаткову функцію.



4. Хмарний доступ. Окрім локальної версії, багато розробників зараз надають і хмарну, тому бухгалтер може працювати з будь-якого місця: з офісу, дому чи навіть укриття.



5. Безпека даних. Сервери розташовані в Україні або в надійних європейських дата-центрах з відповідними сертифікатами.



Які можливості пропонують сучасні альтернативи 1С

Сучасні системи обліку — це не просто «замінник 1С». Це платформи з набагато ширшим функціоналом.



Типовий функціонал сучасної системи обліку

Бухгалтерський та податковий облік відповідно до чинного законодавства

Управлінська звітність у реальному часі

Обмін документами з контрагентами через EDI та M.E.Doc

Автоматичне формування звітності до ДПС, ПФУ

Інтеграція з клієнт-банком, фіскальним реєстратором та іншими службами

API для підключення власних сервісів

Детальніше про те, як обрати підходящу систему, читайте в матеріалі про



Реальний кейс: як компанія перейшла на нову систему

Компанія «ДокаУкраїна» автоматизувала облік за допомогою MASTER і скоротила час на підготовку звітності з 3 днів до кількох годин. Після переходу повністю відпала потреба у штатному 1С-програмісті, а бухгалтерія отримала зручний хмарний доступ без прив'язки до офісу.



Переваги хмарних систем обліку для бізнесу

Хмара — це не просто «модний тренд». Це практична відповідь на реальні потреби сучасного бізнесу.



Дoступ 24/7 з будь-якого пристрою. Бухгалтер хвoрий? Директор у відряджeнні? Дані доступні з телефону чи нoутбука в будь-який час.

Нeмає витрат на сервер та IT-інфраструктуру. Екoномія коштів залежно від масштабу компанії.

Автoматичне резервне копіювання. Дані зберігаються в кількoх копіях. Жоден збій oбладнання не призведе до втрати інформації.

Мaсштабованість. Потрібно підключити 5 нoвих користувачів? Це не проблема, система швидко підлаштовується під зростання вашого бізнесу.

Завжди актуальна версія. Оновлення встановлюються автоматично. Не потрібно стежити за релізами та вручну оновлювати систему.

Безпека корпоративного рівня. Шифрування даних, двофакторна автентифікація, журнал дій — усе вже включено.

На що звернути увагу при виборі альтернативи 1С

Ринок пропонує десятки рішень. Щоб не помилитися з вибором, перевіряйте кожного постачальника за цими критеріями:



Технічні критерії

Підтримка актуальних форм звітності (ПДВ, ЄСВ, фінзвіт)

Можливість імпорту даних з 1С або Excel

Конектор з клієнт-банком

API для інтеграції з вашими системами

Комерційні критерії

Прозоре ціноутворення без прихованих платежів

Безкоштовний тестовий період (мінімум 14 днів)

Чіткі умови міграції даних

Наявність навчальних матеріалів та відеоуроків

Критерії підтримки

Технічна підтримка телефоном та у чаті в робочі години

Наявність персонального менеджера для бізнес-тарифів

Швидка відповідь на запит до підтримки або менеджера

Регулярні вебінари та оновлення бази знань

Перед підписанням договору обов'язково протестуйте систему самостійно — бажано на реальних даних вашого бізнесу.



Як мінімізувати ризики під час переходу на нове програмне забезпечення

Перехід на нову систему — це проєкт, який потребує підготовки. Але за правильного підходу він займає не більше 2–4 тижнів.



Покроковий план переходу

1. Аудит поточної системи. Визначте, які модулі 1С ви реально використовуєте. Часто виявляється, що 80% функціоналу не потрібні.



2. Вибір рішення та тестування. Запустіть тестовий доступ нового ПЗ та протестуйте ключові сценарії роботи.



3. Підготовка даних. Сформуйте вивантаження залишків, довідників та основних документів з 1С.



4. Міграція даних. Більшість сучасних систем надають інструменти для імпорту або допомагають з міграцією безкоштовно.



5. Навчання команди. Зазвичай достатньо 2–4 годин для базових користувачів. Більшість сучасних систем інтуїтивно зрозумілі.



6. Паралельна робота. 1–2 тижні працюйте в обох системах — це «подушка безпеки» для перехідного періоду.



7. Повний перехід. Після того як команда освоїлась і всі процеси налагоджено — завершіть роботу з 1С.



Типові помилки при міграції

Переносити все підряд — включно з архівними даними за 10 років. Достатньо залишків та актуальних контрагентів.

Намагатися перенести всі налаштування 1С «один в один». Нова система має інші, часто кращі рішення тих самих завдань.

Починати перехід у розпал звітного кварталу. Оптимально — початок нового кварталу або року.

Не навчати команду заздалегідь. Навіть 2 години базового навчання зменшують стрес від переходу.

Висновок

1С свого часу була корисним інструментом. Але бізнес-середовище змінилося: нові вимоги безпеки, нове законодавство, нові очікування від зручності роботи.



Сучасні українські альтернативи — це не компроміс чи альтернатива. Це повноцінні платформи, які:



відповідають актуальному законодавству з оновленнями протягом кількох днів;

дозволяють автоматизувати та організувати процеси в компанії за досвідом найкращих практик обліку та управління;

коштують прозоро та передбачувано;

захищають ваші дані на рівні сучасних стандартів безпеки.

Не відкладайте перехід на «потім» — кожен місяць роботи в застарілій системі це гроші, час та ризики, яких можна уникнути вже зараз

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

