Війна в Ірані відроджує забутий вид подорожей: що обирають туристи





Про це йдеться у матеріалі Тelegraph, передає



«Навіть тим, хто не опинився серед тисяч мандрівників, застряглих у Дубаї, очевидно, що ситуація навколо Ірану серйозно порушує логістику перельотів і туристичні маршрути. Через ризики безпеки авіакомпанії змінюють маршрути або скасовують рейси, а популярні напрямки стають менш доступними», — пишуть автори.



На цьому тлі круїзні подорожі можуть отримати перевагу. Однією з ключових їхніх особливостей є гнучкість. Лайнери здатні змінювати маршрут навіть під час подорожі, оминаючи небезпечні зони. Це дозволяє зменшити ризики для туристів і зберігати стабільність відпочинку.



Круїзи знову популярні



Круїзна індустрія, яка раніше зазнала серйозних втрат через пандемію COVID-19, обмеження заходу в порти та хвилю критики, нині має шанс відновити позиції. Попри репутаційні проблеми останніх років, попит на морські подорожі може зрости саме через нестабільність у регіонах, куди зазвичай літають туристи.



Експерти зазначають, що в умовах геополітичної напруги мандрівники все частіше звертають увагу на безпечніші та більш передбачувані варіанти відпочинку. І круїзи, які дозволяють оперативно реагувати на зміни ситуації, можуть стати одним із таких варіантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загострення конфлікту на Близькому Сході дедалі відчутніше впливає на міжнародні подорожі та може змінити баланс сил на туристичному ринку на користь круїзів.Про це йдеться у матеріалі Тelegraph, передає ТСН «Навіть тим, хто не опинився серед тисяч мандрівників, застряглих у Дубаї, очевидно, що ситуація навколо Ірану серйозно порушує логістику перельотів і туристичні маршрути. Через ризики безпеки авіакомпанії змінюють маршрути або скасовують рейси, а популярні напрямки стають менш доступними», — пишуть автори.На цьому тлі круїзні подорожі можуть отримати перевагу. Однією з ключових їхніх особливостей є гнучкість. Лайнери здатні змінювати маршрут навіть під час подорожі, оминаючи небезпечні зони. Це дозволяє зменшити ризики для туристів і зберігати стабільність відпочинку.Круїзна індустрія, яка раніше зазнала серйозних втрат через пандемію COVID-19, обмеження заходу в порти та хвилю критики, нині має шанс відновити позиції. Попри репутаційні проблеми останніх років, попит на морські подорожі може зрости саме через нестабільність у регіонах, куди зазвичай літають туристи.Експерти зазначають, що в умовах геополітичної напруги мандрівники все частіше звертають увагу на безпечніші та більш передбачувані варіанти відпочинку. І круїзи, які дозволяють оперативно реагувати на зміни ситуації, можуть стати одним із таких варіантів.

