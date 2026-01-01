Яку зарплату отримують в ТЦК і від чого вона залежить: роз’яснення ЗСУ
Сьогодні, 07:15
Стало відомо, скільки сьогодні отримують військові та цивільні фахівці в ТЦК, а також від чого залежить розмір їхнього грошового забезпечення.
Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на відповідь від Головного управлінні комунікацій ЗСУ.
Від чого залежать зарплати працівників ТЦК
В управлінні пояснили, що штат ТЦК та СП складається з:
військових;
державних службовців;
цивільних працівників.
Тому фінансове забезпечення їм нараховується за різними принципами.
Крім того, сума залежить від регіону:
на територіях активних бойових дій — 100 відсотків посадового окладу;
на територіях можливих бойових дій — 50 відсотків посадового окладу.
Скільки грошей отримують співробітники ТЦК: сума
офіцерський склад — від 23 689 до 48 359 грн на місяць;
сержантський склад — 20 590-30 180 грн;
рядовий склад — 20 183-26 112 грн.
За інформацією видання, зарплати державних службовців, що працюють в ТЦК в тилу, такі:
головний спеціаліст — 22 025-25 358 грн/місяць;
провідний спеціаліст — 22 113-24 375 грн;
спеціаліст — 21 634-24 166 грн.
Цивільні працівники, які отримують на руки від 7 800 грн до 25 502 грн на місяць.
Зарплати нерідко не відповідають доходам
Нагадаємо, що цього місяця стало відомо, що на Закарпатті ексголова ТЦК задекларував 240 тис. валюти і 4 квартири.
А на Львівщині екскерівник Львівського ТЦК приховав майна на 8 млн. Він «загубив» у декларації Mercedes та майно тещі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Яку зарплату отримують в ТЦК і від чого вона залежить: роз’яснення ЗСУ
Сьогодні, 07:15
Магнітні бурі: прогноз на 30 березня
Сьогодні, 01:30