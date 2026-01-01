Яку зарплату отримують в ТЦК і від чого вона залежить: роз’яснення ЗСУ

Стало відомо, скільки сьогодні отримують військові та цивільні фахівці в ТЦК, а також від чого залежить розмір їхнього грошового забезпечення.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на відповідь від Головного управлінні комунікацій ЗСУ.

Від чого залежать зарплати працівників ТЦК

В управлінні пояснили, що штат ТЦК та СП складається з:

військових;

державних службовців;

цивільних працівників.

Тому фінансове забезпечення їм нараховується за різними принципами.

Крім того, сума залежить від регіону:

на територіях активних бойових дій — 100 відсотків посадового окладу;

на територіях можливих бойових дій — 50 відсотків посадового окладу.

Скільки грошей отримують співробітники ТЦК: сума

офіцерський склад — від 23 689 до 48 359 грн на місяць;

сержантський склад — 20 590-30 180 грн;

рядовий склад — 20 183-26 112 грн.

За інформацією видання, зарплати державних службовців, що працюють в ТЦК в тилу, такі:

головний спеціаліст — 22 025-25 358 грн/місяць;

провідний спеціаліст — 22 113-24 375 грн;

спеціаліст — 21 634-24 166 грн.

Цивільні працівники, які отримують на руки від 7 800 грн до 25 502 грн на місяць.

Зарплати нерідко не відповідають доходам

Нагадаємо, що цього місяця стало відомо, що на Закарпатті ексголова ТЦК задекларував 240 тис. валюти і 4 квартири.

А на Львівщині екскерівник Львівського ТЦК приховав майна на 8 млн. Він «загубив» у декларації Mercedes та майно тещі.

Вибір редактора
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
