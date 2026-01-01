Яку зарплату отримують в ТЦК і від чого вона залежить: роз’яснення ЗСУ





Від чого залежать зарплати працівників ТЦК



В управлінні пояснили, що штат ТЦК та СП складається з:



військових;



державних службовців;



цивільних працівників.



Тому фінансове забезпечення їм нараховується за різними принципами.



Крім того, сума залежить від регіону:



на територіях активних бойових дій — 100 відсотків посадового окладу;



на територіях можливих бойових дій — 50 відсотків посадового окладу.



Скільки грошей отримують співробітники ТЦК: сума



офіцерський склад — від 23 689 до 48 359 грн на місяць;



сержантський склад — 20 590-30 180 грн;



рядовий склад — 20 183-26 112 грн.



За інформацією видання, зарплати державних службовців, що працюють в ТЦК в тилу, такі:



головний спеціаліст — 22 025-25 358 грн/місяць;



провідний спеціаліст — 22 113-24 375 грн;



спеціаліст — 21 634-24 166 грн.



Цивільні працівники, які отримують на руки від 7 800 грн до 25 502 грн на місяць.



Зарплати нерідко не відповідають доходам



Нагадаємо, що цього місяця стало відомо, що на Закарпатті ексголова ТЦК задекларував 240 тис. валюти і 4 квартири.



А на Львівщині екскерівник Львівського ТЦК приховав майна на 8 млн. Він «загубив» у декларації Mercedes та майно тещі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стало відомо, скільки сьогодні отримують військові та цивільні фахівці в ТЦК, а також від чого залежить розмір їхнього грошового забезпечення.Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на відповідь від Головного управлінні комунікацій ЗСУ.В управлінні пояснили, що штат ТЦК та СП складається з:військових;державних службовців;цивільних працівників.Тому фінансове забезпечення їм нараховується за різними принципами.Крім того, сума залежить від регіону:на територіях активних бойових дій — 100 відсотків посадового окладу;на територіях можливих бойових дій — 50 відсотків посадового окладу.офіцерський склад — від 23 689 до 48 359 грн на місяць;сержантський склад — 20 590-30 180 грн;рядовий склад — 20 183-26 112 грн.За інформацією видання, зарплати державних службовців, що працюють в ТЦК в тилу, такі:головний спеціаліст — 22 025-25 358 грн/місяць;провідний спеціаліст — 22 113-24 375 грн;спеціаліст — 21 634-24 166 грн.Цивільні працівники, які отримують на руки від 7 800 грн до 25 502 грн на місяць.Нагадаємо, що цього місяця стало відомо, що на Закарпатті ексголова ТЦК задекларував 240 тис. валюти і 4 квартири.А на Львівщині екскерівник Львівського ТЦК приховав майна на 8 млн. Він «загубив» у декларації Mercedes та майно тещі.

