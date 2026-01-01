Селянська праця знову знецінена: на Волині приймають картоплю по 3-4 гривні





Та цього року ситуація для господарів склалася досить невттішною. Адже ціна на картоплю впала до мізерного рівня. Подекуди її приймають лишень по 3-4 гривні за кілограм. Однак люди змушені погоджуватися навіть на такі умови, аби лише не викидати вирощений урожай.



Наприклад, днями у Малій Глуші заготівельники брали велику картоплю по 4 гривні за кілограм, а насіннєву – по 3 гривні. У Великій Глуші, як повідомили читачі «Нового життя» ще нещодавно можна було здати велику бульбу по 5 гривень за кілограм.



Натомість у Залізниці, Люб’язі, Підкорміллі, Любешівській Волі та багатьох інших селах заготівельники взагалі не з’являються.



Складна ситуація й у Бірках, яке завжди славиться трударями. Тепер люди чи не щодня займають чергу, аби здати бульбу заготівельникам. У центрі села фактично уже щодня можна побачити десятки причепів, тракторів та кінних підвод із повними сітками картоплі. Люди годинами чекають своєї черги, сподіваючись реалізувати свої карптоляні запаси.



Адже для багатьох селян картопля – це не просто городина, а важлива частина сімейного бюджету. Упродовж року господарі вкладають у її вирощування чимало фізичних сил і коштів: купують добрива, пальне, обробляють поля, збирають урожай. Та нині ця праця фактично знецінена.

Весна на Любешівщині традиційно починається з клопотів біля господарства. Поки одні готуються до нової посівної, інші ще намагаються розпорядитися минулорічним урожаєм. Однією з перших весняних турбот для багатьох селян є вибирання картоплі з ям та сховищ і пошуки, де її можна реалізувати, пише "Нове життя"

