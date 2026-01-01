Біля президентського літака Трампа помітили дрон, - ЗМІ
Сьогодні, 09:44
У неділю, 29 березня, біля літака президента США Дональда Трампа був помічений дрон. Для його пошуку в небо підняли вертольоти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста Fox News Ніка Сортора в соцмережі Х.
"У Вест-Палм-Біч було направлено вертольоти для розслідування інциденту вторгнення дронів поблизу літака Air Force One (так званий борт американських президентів - ред.)", - написав він.
За словами журналіста, в аеропорту ввели обмеження на зліт і посадку доти, доки вертольоти не провели пошуки в цьому районі.
"Моліться щодня про безпеку 47-го", - додав Нік Сортор, маючи на увазі 47-го президента США Дональда Трампа.
Влучання «Іскандера» та 12 ударних БпЛА. Які наслідки російських обстрілів цієї ночі?
Сьогодні, 09:09