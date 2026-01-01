Біля президентського літака Трампа помітили дрон, - ЗМІ

Біля президентського літака Трампа помітили дрон, - ЗМІ
У неділю, 29 березня, біля літака президента США Дональда Трампа був помічений дрон. Для його пошуку в небо підняли вертольоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста Fox News Ніка Сортора в соцмережі Х.

"У Вест-Палм-Біч було направлено вертольоти для розслідування інциденту вторгнення дронів поблизу літака Air Force One (так званий борт американських президентів - ред.)", - написав він.

За словами журналіста, в аеропорту ввели обмеження на зліт і посадку доти, доки вертольоти не провели пошуки в цьому районі.

"Моліться щодня про безпеку 47-го", - додав Нік Сортор, маючи на увазі 47-го президента США Дональда Трампа.

Вибір редактора
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля президентського літака Трампа помітили дрон, - ЗМІ
Сьогодні, 09:44
Влучання «Іскандера» та 12 ударних БпЛА. Які наслідки російських обстрілів цієї ночі?
Сьогодні, 09:09
Селянська праця знову знецінена: на Волині приймають картоплю по 3-4 гривні
Сьогодні, 08:20
Яку зарплату отримують в ТЦК і від чого вона залежить: роз’яснення ЗСУ
Сьогодні, 07:15
Війна в Ірані відроджує забутий вид подорожей: що обирають туристи
Сьогодні, 05:17
