Біля президентського літака Трампа помітили дрон, - ЗМІ

Дональда Трампа був помічений дрон. Для його пошуку в небо підняли вертольоти.



Про це повідомляє Ніка Сортора в соцмережі Х.



"У Вест-Палм-Біч було направлено вертольоти для розслідування інциденту вторгнення дронів поблизу літака Air Force One (так званий борт американських президентів - ред.)", - написав він.



За словами журналіста, в аеропорту ввели обмеження на зліт і посадку доти, доки вертольоти не провели пошуки в цьому районі.



"Моліться щодня про безпеку 47-го", - додав Нік Сортор, маючи на увазі 47-го президента США Дональда Трампа.

