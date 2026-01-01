Закрила собою 6-річну сестричку: на Сумщині від російського обстрілу загинула 20-річна дівчина
Сьогодні, 10:37
Росія обстріляла житловий будинок на Сумщині, де перебували дві сестри. 20-річна Даша Сергієнко загинула, закривши собою шестирічну сестру.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
За даними слідства, близько 12:00 28 березня війська рф, за попередніми даними, з артилерії обстріляли будинок цивільних жителів Зноб-Новгордської громади Шосткинського району. У будинку були дві сестри.
Унаслідок атаки загинула 20-річна Даша, її шестирічна сестра Євгенія зазнала тяжких поранень.
Батьки дівчат також постраждали. Їм надали необхідну допомогу, нині вони перебувають поруч із молодшою донькою.
«Зовсім юне життя обірвав ворожий обстріл. Даша закрила собою молодшу сестричку. Цей вчинок назавжди залишиться в нашій пам’яті як символ найвищої самопожертви», — заявили у Шосткинському медичному коледжі, де навчалася дівчина.
Правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
