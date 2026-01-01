У Луцьку вагітна жінка травмувалася під час мобілізації чоловіка: її госпіталізували. ВІДЕО





На оприлюдненому в соцмережах відео видно, як чоловіка силоміць затягують до мікроавтобуса, а жінка намагається цьому перешкодити. Коли транспорт починає рухатися, вона падає на асфальт. Подія сталася вранці 30 березня в одному з дворів на вулиці Рівненській.



У неї діагностували гематоми та садна обличчя і рук. Також постраждала отримала гостру реакцію на стрес.



Відомо, що жінка перебуває на 17 тижні вагітності.



Медики констатували загрозу переривання вагітності і доставили потерпілу у медичний заклад.





