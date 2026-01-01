У Луцьку вагітна жінка травмувалася під час мобілізації чоловіка: її госпіталізували. ВІДЕО
Сьогодні, 11:30
У Луцьку жінка намагалася завадити працівникам ТЦК та СП мобілізувати свого чоловіка.
На оприлюдненому в соцмережах відео видно, як чоловіка силоміць затягують до мікроавтобуса, а жінка намагається цьому перешкодити. Коли транспорт починає рухатися, вона падає на асфальт. Подія сталася вранці 30 березня в одному з дворів на вулиці Рівненській.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики виїжджали на виклик щодо падіння жінки на вулиці Рівненській.
У неї діагностували гематоми та садна обличчя і рук. Також постраждала отримала гостру реакцію на стрес.
Відомо, що жінка перебуває на 17 тижні вагітності.
Медики констатували загрозу переривання вагітності і доставили потерпілу у медичний заклад.
Вибір редактора
Останні новини
На Волинь прибув евакуаційний потяг з Донеччини
Сьогодні, 11:50
У Луцьку вагітна жінка травмувалася під час мобілізації чоловіка: її госпіталізували. ВІДЕО
Сьогодні, 11:30
Закрила собою 6-річну сестричку: на Сумщині від російського обстрілу загинула 20-річна дівчина
Сьогодні, 10:37