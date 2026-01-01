На Волинь прибув евакуаційний потяг з Донеччини
Сьогодні, 11:50
На Волині 29 березня зустріли евакуаційний потяг з людьми з прифронтових територій Донеччини.
Про це 30 березня у коментарі Суспільному розповів речник Держслужби з надзвичайних ситуацій області Володимир Нестеров.
З його слів, на Волинь прибули 11 людей через загрозу для їх безпеки. Фахівці ДСНС надавали необхідну допомогу: психологічну підтримку, консультації, допомагали зорієнтуватися на місці та супроводжували тих, хто цього потребував.
Людей розселили у гуртожиток, який облаштований для внутрішньо переміщених людей у селі Троянівка, розповіла директорка департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Оксана Гобод.
З її слів, наразі в області зареєстровано 43000 внутрішньо переміщених осіб. Місця для їх розселення вистачає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
