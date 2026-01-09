Як у Волинському ТЦК прокоментували ситуацію із молізацією чоловіка, де постраждала вагітна жінка

30 березня близько 08:30 на території житлового комплексу «Атлант» під час проведення заходів оповіщення військовозобов’язаний, помітивши групу оповіщення за участю військовослужбовців ТЦК та СП і працівників поліції, намагався втекти.Про це повідомили у пресслужбі Волинського ТЦК та СП."Встановлено, що зазначена особа є порушником військового обліку з 09.01.2026 у зв’язку з несвоєчасним прибуттям за повісткою. Крім того, з початку повномасштабного вторгнення громадянин не проходив військово-лікарську комісію та не з’являвся до ТЦК.Під час проведення заходів громадянка, зафіксована на відео, активно перешкоджала виконанню службових обов’язків представниками групи оповіщення. Її дії були спрямовані на створення перешкод та допомогу військовозобов’язаному уникнути виконання вимог законодавства. Зокрема, вона блокувала роботу військовослужбовців, а також вчепилася за службовий транспортний засіб", - йдеться в повідомленні.Наразі військовозобов’язаний проходить військово-лікарську комісію для визначення ступеня придатності до проходження військової служби.Нагадаємо, щочоловіка: її госпіталізували.