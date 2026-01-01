Приватні групи ППО вже захищають небо України та збивають ворожі дрони, - Федоров





Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує



Підготовлено власну групу ППО



За його словами, одна з компаній-учасників проєкту вже підготувала власну групу ППО. Станом на сьогодні вже збито кілька ворожих безпілотників у Харківській області, зокрема Shahed та Zala.



Паралельно триває формування нових груп ППО ще на 13 підприємствах, які отримали в Міністерстві оборони статус уповноваженого суб’єкта господарювання.



"Станом на зараз усі групи перебувають на різних етапах підготовки: деякі вже виконують бойові завдання, інші проходять навчання, решта завершує підготовку й найближчим часом посилить протиповітряну оборону країни.



Приватна ППО інтегрована в єдину систему управління Повітряних сил ЗСУ і вже працює в ній - захищає об’єкти та бере участь у перехопленні Shahed. Це системне рішення, яке дає змогу швидко масштабувати спроможності ППО без додаткового навантаження на фронтові підрозділи", - зазначив Федоров.



Держава, військові та бізнес працюють як єдина система



Також він наголосив, що створено модель, де держава, військові та бізнес працюють як єдина система.



"Відкриваємо ринок ППО, створюємо конкуренцію: бізнес і компанії можуть розвивати приватні ППО та захищати власну інфраструктуру. Приватні групи отримують озброєння, діють під координацією Повітряних сил і стають частиною загальної архітектури захисту неба. Результат - більше захищених об’єктів, більше збитих цілей, швидше реагування на атаки.



Наша мета - побудувати багаторівневу систему ППО, яка забезпечить максимальне покриття та ефективне перехоплення повітряних загроз. Захист неба - ключовий пріоритет", - резюмує міністр.

Запущений Урядом експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до системи протиповітряної оборони вже реалізується і дає перші результати.Про це повідомив міністр оборони, інформує Цензор.НЕТ

