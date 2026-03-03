Загинув на Сумщині: у Луцьку попрощалися з воїном Артемом Зубком. ФОТО

Загинув на Сумщині: у Луцьку попрощалися з воїном Артемом Зубком. ФОТО
Сьогодні, 30 березня, у кафедральному соборі Святої Трійці попрощалися з полеглим воїном Зубком Артемом Вікторовичем, 07.03.1990 року народження.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Артем Зубко був призваний на військову службу та зарахований до списків особового складу 5 прикордонного загону Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії – водія другої групи інспекторів прикордонної служби третього відділення інспекторів прикордонної служби пʼятої прикордонної застави другої прикордонної комендатури.

Воїн загинув 03.03.2026 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Велика Чернеччина Сумської області.

Поховали Артема Зубка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Загинув на Сумщині: у Луцьку попрощалися з воїном Артемом Зубком. ФОТО

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Загинув на Сумщині: у Луцьку попрощалися з воїном Артемом Зубком. ФОТО
Загинув на Сумщині: у Луцьку попрощалися з воїном Артемом Зубком. ФОТО
Загинув на Сумщині: у Луцьку попрощалися з воїном Артемом Зубком. ФОТО
Загинув на Сумщині: у Луцьку попрощалися з воїном Артемом Зубком. ФОТО
Загинув на Сумщині: у Луцьку попрощалися з воїном Артемом Зубком. ФОТО
Загинув на Сумщині: у Луцьку попрощалися з воїном Артемом Зубком. ФОТО


Вибір редактора
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Депутат Волиньради Ігор Лех показав мільйонні доходи, Land Cruiser і бізнес за кордоном
Сьогодні, 14:17
Загинув на Сумщині: у Луцьку попрощалися з воїном Артемом Зубком. ФОТО
Сьогодні, 14:09
Приватні групи ППО вже захищають небо України та збивають ворожі дрони, - Федоров
Сьогодні, 13:43
Україна готова і до Великоднього перемир'я, і до енергетичного, - Зеленський
Сьогодні, 13:09
Як у Волинському ТЦК прокоментували ситуацію із молізацією чоловіка, де постраждала вагітна жінка
Сьогодні, 12:53
