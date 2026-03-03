Загинув на Сумщині: у Луцьку попрощалися з воїном Артемом Зубком. ФОТО
Сьогодні, 14:09
Сьогодні, 30 березня, у кафедральному соборі Святої Трійці попрощалися з полеглим воїном Зубком Артемом Вікторовичем, 07.03.1990 року народження.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Артем Зубко був призваний на військову службу та зарахований до списків особового складу 5 прикордонного загону Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії – водія другої групи інспекторів прикордонної служби третього відділення інспекторів прикордонної служби пʼятої прикордонної застави другої прикордонної комендатури.
Воїн загинув 03.03.2026 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Велика Чернеччина Сумської області.
Поховали Артема Зубка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Артем Зубко був призваний на військову службу та зарахований до списків особового складу 5 прикордонного загону Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії – водія другої групи інспекторів прикордонної служби третього відділення інспекторів прикордонної служби пʼятої прикордонної застави другої прикордонної комендатури.
Воїн загинув 03.03.2026 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Велика Чернеччина Сумської області.
Поховали Артема Зубка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
