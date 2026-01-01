Домогосподарки України можуть і збирати дрони, і очолювати Rheinmetall, - Зеленський

Володимир Зеленський відреагував на висловлювання гендиректора німецької компанії-виробника зброї Rheinmetall.



Про це він сказав у відповідь на запитання журналістів, передає



Нагадаємо, гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер сказав, що в українських дронах немає нічого інноваційного, а їхніх виробників назвав «українськими домогосподарками».



«Це просто гра з “Лего”. Яка тут інновація з боку України? У них немає якогось технологічного прориву. Це не технологія Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall», — сказав він.



Президент України відповів: «Дивно звучить. Якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, тоді кожна домогосподарка України може бути й гендиректором Rheinmetall. І я вітаю наш український оборонно-промисловий комплекс із цим високим рівнем».



Він додав, що «конкурувати треба не риторикою, а технологіями й результатом».



«І результат цих технологій ми щоденно показуємо і на полі бою, і на землі, і в небі, і на морі. Я впевнений, що наш ОПК уже посідає місце у світі щодо деяких систем, системного підходу. Я вважаю, що ми такі ексклюзивні: тільки у нас є відповідний досвід», — сказав Зеленський.

