Депутат Волиньради Ігор Лех показав мільйонні доходи, Land Cruiser і бізнес за кордоном

Ігор Лех торік офіційно почав бізнес у Польщі, отримав близько п’яти мільйонів гривень доходу та став власником позашляховика за понад мільйон. У декларації за 2025-й він також вперше вказав про нову дружину і її майно.



Щорічну декларацію про майно та доходи Ігор Лех подав 19 березня 2026 року,



У документі обранець вказав, що торік одружився: його дружина – Христина Лех, із нею у нього є донька Богдана. У розділі про членів сім’ї декларації за 2024 рік Ігор Лех нікого не вказував, а ось у попередні роки інформував, що одружений із Тетяною Лех.



У новоствореного подружжя Лехів є нерухомість у Боратині та Рованцях, нова автівка, мільйонні доходи та заощадження.



У Рованцях Луцького району в Леха є дім майже на 300 квадратів і 10 соток землі загальною оціночною вартістю понад 170 тисяч гривень. Право власності на дім і ділянку він набув у березні 2024 року. Того ж року він отримав понад 15 соток землі у Сваловичах Камінь-Каширського району (оціночна вартість 140 тис грн). Це вже друга ділянка в цьому селі: першою на понад 16 соток Ігор Лех володіє з 2014 року.



Христина Лех у 2025 році отримала у власність нерухомість у Боратині, що під Луцьком. Це понад п’ять соток землі оціночною вартістю майже 80 тисяч і будинок на 96 квадратів. Торік жінка отримала подарунок у негрошовій формі від Надії Ройко, який теж вартує майже 80 тисяч гривень.



З серпня 2025 року Ігор Лех володіє автівкою Toyota Land Cruiser 2022 року випуску за 1,2 млн гривень. На вторинному ринку на момент написання матеріалу такі вартують щонайменше 3 млн. гривень.



Крім позашляховика, Ігор Лех користується авто Volkswagen Touareg 2024 року випуску, що належить фірмі «Грандпостач», яка донедавна йому ж і належала. Депутат з 2007 року має човен моделі Hunter CAP-330.



А дружина Христина Лех володіє Nissan Leaf 2018 року випуску.



Що ж до доходів, то Ігор Лех заробив у 2025 року близько п’яти мільйонів гривень. Ця сума складається з-понад мільйона гривень, нарахованих Управлінням справами апарату Верховної ради, які волинянину виплатили як помічнику народного депутата Вячеслава Рубльова. Ще понад 2,5 млн гривень дивідендів, понад 200 тисяч гривень зарплати та понад 7 тис грн від надання майна в оренду він отримав від Товариства з обмеженою відповідальністю «Грандпостач», яке до середини 2024 року належало йому, а нині – сину від попереднього шлюбу Олександру Леху.



Також Ігор Лех задекларував доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Найбільшу суму, понад 1,3 млн гривень, він отримав саме від сина Олександра. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, відомо, що син став власником і ТОВ «Грандпостач», і ТОВ «Пальче», 60% активів якого вартістю понад 1,3 млн грн Лех володів ще 2024 року.



Тим часом Христина Лех мала у 2025 році близько 3 млн грн доходу з продажу нерухомості та близько 50 тисяч гривень зарплати у Волиньфармпостач.



Ігор Лех задекларував, що має на банківських рахунках понад 100 тисяч гривень. Однак основну частину коштів Лехи зберігають у готівці. Депутат має 11,9 млн гривень , а його дружина – 75 тис доларів США та 280 тисяч у національній валюті.



З активів в Ігоря Леха лишилося 5% акцій у ТОВ «Волинська бізнес-школа Національного університету «Острозька академія». Також у нього з’явився бізнес у Польщі: 50% акцій компанії з польською реєстрацією «Palche Agro». З 2016 року 90% акцій фірми з подібною назвою («Palche») належали ексдружині обранця Тетяні Лех.



Крім того, Ігор Лех є членом двох ГО: «Оборона України» та «Волинської обласної організації ветеранів АТО».



Загалом про депутата облради й підприємця Ігоря Леха відомо, що він активно донатив під час місцевих виборів 2020 року на рахунки Волинської обласної організації політичної партії «За майбутнє». В обласній раді працює заступником голови постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. Його ім’я неодноразово звучало на так званих плівках Вітіва щодо корупційного скандалу навколо льодової арени «Снігової королеви». Також медіа згадували Леха як одного з низки посадовців, у якого НАБУ провело обшуки у зв’язку зі згаданою кримінальною справою.

