У Луцьку просять у НАБУ та ДПСУ не випускати за кордон ексмера Луцька, який достроково припинив повноваження





З такою заявою 30 березня на початку сесії Луцької міської ради виступив депутат Михайло Наход, пише



"Наша фракція уже звернулась до керівництва НАБУ та просимо вас, Катерино Олександрівно, також направити відповідні листи до НАБУ та ДПСУ, щоб обмежити можливість перетину державного кордону колишнім міським головою І. Поліщуком з метою втечі. Ми сподіваємось, що це допоможе правоохоронним органам притягнути його до відповідальності за всю шкоду, яка була завдана нашій громаді", — сказав Михайло Наход.



Суспільне намагалось з'ясувати у колишнього міського голови, де він перебуває зараз. На телефонні дзвінки та в соціальних мережах Ігор Поліщук не відповів.



Нагадаємо, 90-та сесія Луцької міської ради розпочалась 25 березня.



Тоді депутати проголосували "За" дострокове складання повноважень міського голови Ігоря Поліщука та Віри Гудими, з цієї посади Катерина Шкльода звільнена у зв’язку з прийняттям на нову посаду.



25 березня оголосили перерву в сесійному засіданні та продовжили її сьогодні, 30 березня. На нинішньому засіданні розглянули земельні, комунальні та майнові питання, також зміни до бюджету громади.

Нагадаємо, 90-та сесія Луцької міської ради розпочалась 25 березня.Тоді депутати проголосували "За" дострокове складання повноважень міського голови Ігоря Поліщука та секретаря Луцькради Юрія Безпятка . Того ж дня депутати обрали нового секретаря. За результатами таємного голосування ним стала Катерина Шкльода . До цього вона працювала Уповноваженою з прав людини у Волинській області. Зі слів начальниці управління персоналом Луцькради, з цієї посади звільнена у зв'язку з прийняттям на нову посаду.25 березня оголосили перерву в сесійному засіданні та продовжили її сьогодні, 30 березня. На нинішньому засіданні розглянули земельні, комунальні та майнові питання, також зміни до бюджету громади.

