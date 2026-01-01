У Луцьку просять у НАБУ та ДПСУ не випускати за кордон ексмера Луцька, який достроково припинив повноваження
Сьогодні, 15:00
У Луцьку просять обмежити виїзд за кордон для колишнього мера Ігоря Поліщука, який достроково припинив повноваження. Відповідне звернення вже направили до НАБУ та просять долучити до цього і прикордонників.
З такою заявою 30 березня на початку сесії Луцької міської ради виступив депутат Михайло Наход, пише Суспільне.
"Наша фракція уже звернулась до керівництва НАБУ та просимо вас, Катерино Олександрівно, також направити відповідні листи до НАБУ та ДПСУ, щоб обмежити можливість перетину державного кордону колишнім міським головою І. Поліщуком з метою втечі. Ми сподіваємось, що це допоможе правоохоронним органам притягнути його до відповідальності за всю шкоду, яка була завдана нашій громаді", — сказав Михайло Наход.
Суспільне намагалось з'ясувати у колишнього міського голови, де він перебуває зараз. На телефонні дзвінки та в соціальних мережах Ігор Поліщук не відповів.
Нагадаємо, 90-та сесія Луцької міської ради розпочалась 25 березня.
Тоді депутати проголосували "За" дострокове складання повноважень міського голови Ігоря Поліщука та секретаря Луцькради Юрія Безпятка. Того ж дня депутати обрали нового секретаря. За результатами таємного голосування ним стала Катерина Шкльода. До цього вона працювала Уповноваженою з прав людини у Волинській області. Зі слів начальниці управління персоналом Луцькради Віри Гудими, з цієї посади Катерина Шкльода звільнена у зв’язку з прийняттям на нову посаду.
25 березня оголосили перерву в сесійному засіданні та продовжили її сьогодні, 30 березня. На нинішньому засіданні розглянули земельні, комунальні та майнові питання, також зміни до бюджету громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
А раніше звернутись не могли ,чи чекали коли покине країну ?
Цікаво, чи прихопить свою співмешканку, коли буде втікати? Бо вже давно настав чав освіжити (дез)інформвідділ. Повна відсутність інформації для міста. Інформаційний сморід. Колапс!
