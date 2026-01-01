Волинянин став посмертним донором для трьох людей

Мешканець Нововолинська посмертно врятував три життя.Про це повідомили у Нововолинській центральній міській лікарні."У КНП «Нововолинська ЦМЛ» команда наших фахівців спільно з колегами з Першого медичного об’єднання Львова провела забір життєво важливих органів: печінки та двох нирок. Завдяки злагодженій роботі органи оперативно доставили до Львова, де їх одразу трансплантували пацієнтам, які потребували невідкладної допомоги. Світла пам’ять донору та глибока шана його рідним за мужнє і надзвичайно благородне рішення дати згоду на донорство", - йдеться в повідомленні.Тепер у трьох людей з’явився шанс на нове майбутнє:Нирку пересадили 43-річній Євгенії з Тернопільщини (5 років на діалізі).Другу нирку отримав 63-річний львів’янин Богдан.Печінку трансплантували 34-річній Яні з Кам’янця-Подільського.Для кожного з них це можливість жити без постійної боротьби та знову будувати плани.