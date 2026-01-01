Волинянин побив знайому та погрожував їй гранатою

Побив знайому та погрожував гранатою: поліцейські затримали правопорушника.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора до поліції звернулася жителька села Журавичі Луцького району. Вона повідомила, що знайомий вдарив її та погрожував гранатою. Після цього чоловік утік в невідомому напрямку.Поліцейські одразу розпочали пошуки і вже за кілька годин встановили його місце перебування - він переховувався в одному із будинків населеного пункту.Під час затримання чоловік не реагував на вимоги поліцейських. Він від’єднав запал від гранати та відкинув його - стався вибух. На щастя, сама граната не здетонувала, ніхто не постраждав.Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Обставини події встановлюють слідчі.