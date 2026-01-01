Квітень прийде з дощами, - волинські синоптики
Сьогодні, 18:04
Упродовж тижня, 30 березня — 4 квітня, на території Волині очікується нестійка погода, зумовлена впливом Чорноморського циклону: пройдуть дощі. Температура вночі становитиме 0-5° тепла, вдень — 10-15° тепла.
Про це в коментарі Суспільному розповіла чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Валентина Набока. З її слів, до кінця тижня в області потеплішає.
"Перша і друга декада березня були сухі, деякі метеостанції взагалі не відмітили опадів. Цього тижня очікуємо дощ, зокрема вівторок-середа з дощем, наступні два дні буде невеликий дощ по області", — зазначила синоптикиня
До кінця доби 30 березня прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Денна температура повітря від 12° до 17° тепла.
У вівторок, 31 березня, буде хмарно, часом дощитиме. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура в Луцьку вночі — 5-7° тепла, вдень — 7-9° тепла, по області вночі — 2-7° тепла, вдень — 4-9° тепла.
У середу, 1 квітня, очікується хмарна погода, часом дощитиме. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі — 0-5° тепла, вдень — 7-12° тепла.
У четвер, 2 квітня, в області буде хмарно з проясненнями, очікується невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі — 0-5° тепла, вдень — 10-15° тепла.
У п'ятницю, 3 квітня, в області буде хмарно з проясненнямии, місцями пройде невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від 2° до 7° тепла, вдень — 11-16° тепла.
У суботу, 4 квітня, на Волині прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура в Луцьку вночі — 0-5° тепла, вдень — 13-18° тепла.
