Грантові кошти: у Луцьку на ремонт школи № 13 надійшло 85 мільйонів





Про це стало відомо під час сесії Луцької міської ради у понеділок, 30 березня. Кошти спрямують на продовження робіт у закладі на вул. Державності, 29, пише



Раніше реконструкцію планували завершити до кінця 2025 року, однак через проблеми з фінансуванням процес затягнувся. Як повідомляв торік начальник управління капітального будівництва Луцької міської ради Василь Ліщук, затримки виникали через тривале погодження актів виконаних робіт у Києві, внаслідок чого підрядник отримував оплату із запізненням і відставав від графіка.



Станом на початок червня 2025 року на об’єкті повністю завершили цокольний поверх, майже перекрили перший і частково другий поверхи.



Нагадаємо, школу розширюють за грантові кошти. Там мають добудувати корпус з укриттям, спортзал, актову залу та їдальню.



Загальна вартість робіт — 173,577 млн грн, з них 144,7 млн грн — кошти Євроінвестбанку, а 28,958 млн грн — співфінансування з бюджету громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

