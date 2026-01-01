Коли у Луцьку оброблятимуть парки від кліщів
Сьогодні, 15:38
У Луцьку планують обробити парки від кліщів і комарів після потепління. На ці роботи з міського бюджету виділили 200 тис. грн.
Дезінсекція та дезінфекція парків та місць масового відпочинку громадян розпочнеться тоді, коли середньодобова температура повітря становитиме +15°C, повідомили misto.media у департаменті ЖКГ Луцької міської ради у відповіді на запит.
Також роботи стартують після укладення договору з підрядником, якого оберуть за найнижчою ціновою пропозицією.
У бюджеті на 2026 рік обробка територій вартуватиме 200 тис. грн. Торік такі роботи обійшлися у 100 тис. грн.
Обробку проведуть:
у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки;
у парку 900-річчя Луцька;
на пляжі біля річки Стир;
у зоні відпочинку «Теремнівські ставки».
У травні планують обробити території від кліщів, а в липні — від комарів. Для робіт використовуватимуть препарати, дозволені МОЗ України.
Станом на 30 березня в області зафіксували 12 звернень про укуси кліщів з Луцького та Ковельського районів, розповіли у коментарі misto.media у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Фахівці центру ведуть моніторинг з 16 березня відповідно до погодніх умов.
Куди звертатись
Якщо кліщів виявлять у дворах або парках, які не входять до переліку обробки, департамент ЖКГ радить містянам звертатися до:
Центру контролю та профілактики хвороб (просп. Волі, 55) — +38 0332 23 06 87;
Держпродспоживслужби (вул. Поліська Січ, 10) — +38 0332 28 06 91.
Як захистити себе
Якщо людина виявила на тілі кліща, потрібно звертатися у травмпункт. Ні в якому разі:
не тиснути на місце;
не виривати кліща;
не заливати олією або спиртом.
Кліщ може триматися на тілі до 10-12 діб. Найчастіше їх помічають через 2-3 дні. На місці укусу може з’явитися:
припухлість;
свербіж;
почервоніння.
При цьому кліщ збільшиться.
Якщо поблизу немає медичного закладу, потрібно акуратно викрутити його обертальними рухами, обхопивши марлею, або за допомогою пінцета. Потім — продезінфікувати місце укусу (будь-яким спиртовим розчином).
