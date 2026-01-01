Коли у Луцьку оброблятимуть парки від кліщів

У Луцьку планують обробити парки від кліщів і комарів після потепління. На ці роботи з міського бюджету виділили 200 тис. грн.

Дезінсекція та дезінфекція парків та місць масового відпочинку громадян розпочнеться тоді, коли середньодобова температура повітря становитиме +15°C, повідомили misto.media у департаменті ЖКГ Луцької міської ради у відповіді на запит.

Також роботи стартують після укладення договору з підрядником, якого оберуть за найнижчою ціновою пропозицією.

У бюджеті на 2026 рік обробка територій вартуватиме 200 тис. грн. Торік такі роботи обійшлися у 100 тис. грн.

Обробку проведуть:

у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки;

у парку 900-річчя Луцька;

на пляжі біля річки Стир;

у зоні відпочинку «Теремнівські ставки».

У травні планують обробити території від кліщів, а в липні — від комарів. Для робіт використовуватимуть препарати, дозволені МОЗ України.

Станом на 30 березня в області зафіксували 12 звернень про укуси кліщів з Луцького та Ковельського районів, розповіли у коментарі misto.media у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Фахівці центру ведуть моніторинг з 16 березня відповідно до погодніх умов.

Куди звертатись

Якщо кліщів виявлять у дворах або парках, які не входять до переліку обробки, департамент ЖКГ радить містянам звертатися до:

Центру контролю та профілактики хвороб (просп. Волі, 55) — +38 0332 23 06 87;

Держпродспоживслужби (вул. Поліська Січ, 10) — +38 0332 28 06 91.

Як захистити себе

Якщо людина виявила на тілі кліща, потрібно звертатися у травмпункт. Ні в якому разі:

не тиснути на місце;

не виривати кліща;

не заливати олією або спиртом.

Кліщ може триматися на тілі до 10-12 діб. Найчастіше їх помічають через 2-3 дні. На місці укусу може з’явитися:

припухлість;

свербіж;

почервоніння.

При цьому кліщ збільшиться.

Якщо поблизу немає медичного закладу, потрібно акуратно викрутити його обертальними рухами, обхопивши марлею, або за допомогою пінцета. Потім — продезінфікувати місце укусу (будь-яким спиртовим розчином).

