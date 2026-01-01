Коли у Луцьку оброблятимуть парки від кліщів





Дезінсекція та дезінфекція парків та місць масового відпочинку громадян розпочнеться тоді, коли середньодобова температура повітря становитиме +15°C, повідомили



Також роботи стартують після укладення договору з підрядником, якого оберуть за найнижчою ціновою пропозицією.



У бюджеті на 2026 рік обробка територій вартуватиме 200 тис. грн. Торік такі роботи обійшлися у 100 тис. грн.



Обробку проведуть:



у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки;



у парку 900-річчя Луцька;



на пляжі біля річки Стир;



у зоні відпочинку «Теремнівські ставки».



У травні планують обробити території від кліщів, а в липні — від комарів. Для робіт використовуватимуть препарати, дозволені МОЗ України.



Станом на 30 березня в області зафіксували 12 звернень про укуси кліщів з Луцького та Ковельського районів, розповіли у коментарі misto.media у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.



Фахівці центру ведуть моніторинг з 16 березня відповідно до погодніх умов.



Куди звертатись



Якщо кліщів виявлять у дворах або парках, які не входять до переліку обробки, департамент ЖКГ радить містянам звертатися до:



Центру контролю та профілактики хвороб (просп. Волі, 55) — +38 0332 23 06 87;



Держпродспоживслужби (вул. Поліська Січ, 10) — +38 0332 28 06 91.



Як захистити себе



Якщо людина виявила на тілі кліща, потрібно звертатися у травмпункт. Ні в якому разі:



не тиснути на місце;



не виривати кліща;



не заливати олією або спиртом.



Кліщ може триматися на тілі до 10-12 діб. Найчастіше їх помічають через 2-3 дні. На місці укусу може з’явитися:



припухлість;



свербіж;



почервоніння.



При цьому кліщ збільшиться.



Якщо поблизу немає медичного закладу, потрібно акуратно викрутити його обертальними рухами, обхопивши марлею, або за допомогою пінцета. Потім — продезінфікувати місце укусу (будь-яким спиртовим розчином).

