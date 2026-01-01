Від грипу А на Волині померла 79-річна жінка

Від грипу А на Волині померла 79-річна жінка
На Волині 79-річна жінка, яка мала супутні хронічні захворювання та була не вакцинована, померла від грипу А. Загалом впродовж тижня з 23 по 29 березня епідемічна ситуація в регіоні є стабільною.

Показник захворюваності на 11% нижчий епідемічного порогу. Про це 30 березня повідомили в обласному центрі контролю та профілактик хвороб, пише Суспільне.

Захворюваність на ГРВІ та грип впродовж тижня в області зменшилася на 18% порівняно з попереднім тижнем. Захворіли 5163 людини (проти 6 292), з них 60% — діти. Випадки COVID-19 не зареєстровані, госпіталізована 91 людина, з них 58 % — діти.

Згідно з даними вірусологічної лабораторії, в області встановлено циркуляцію вірусу грипу А(Н1), А(Н3), грипу В, парагрипу, РС-вірусу, риновірусів, аденовірусів, бокавірусу та COVID-19.

