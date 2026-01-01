На Волині перекинувся п'яний мотоцикліст: травмувалися водій та 18-річна пасажирка

У Володимирському районі мотоцикліст із пасажиркою постраждали внаслідок ДТП: обох госпіталізували.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

29 березня, близько 20 години, у селі Рогожани Володимирського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста.

За попередньою інформацією, 20-річний водій мотоцикла Tekken 200, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та перекинувся. 

У результаті - водій та 18-річна пасажирка мотоцикла отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

За цим фактом слідчі внесели відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Обставини аварії встановлюються.


