На Волині перекинувся п'яний мотоцикліст: травмувалися водій та 18-річна пасажирка
Сьогодні, 12:11
У Володимирському районі мотоцикліст із пасажиркою постраждали внаслідок ДТП: обох госпіталізували.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
29 березня, близько 20 години, у селі Рогожани Володимирського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста.
За попередньою інформацією, 20-річний водій мотоцикла Tekken 200, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та перекинувся.
У результаті - водій та 18-річна пасажирка мотоцикла отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.
За цим фактом слідчі внесели відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Обставини аварії встановлюються.
