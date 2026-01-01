У селі Світязь на Волині будинки почали підключати до каналізації. ВІДЕО





Про це у коментарі Руслан Занюк. З його слів, загальний бюджет проєкту — понад 6 мільйонів євро.



Як відбувається процес підключення



Місцева жителька Ніна вважає, що потрібно берегти те, що дала природа. Зізнається: про підключення до каналізації мріяла з того часу, як почали її будувати.



"Коли ми заключали договір, нас ознайомили, що буде 45 гривень за кубічний метр використаної води. Ми встановили лічильник, опломбували і в нас ця вода, що йде в каналізацію, обраховується по витраченій воді. Мені здається, що це невелика сума", — говорить Ніна Озимок.



Чому не всі місцеві жителі під’єднуються до каналізації



До стічної системи підключаються не всі мешканці села, хоч і розуміють важливість такого рішення, каже пенсіонер Микола. Основна причина відмов, з його слів, — це вартість.



"Нам, пенсіонерам, пощітати, скільки воно обійдеться: труби, викопати — то все треба людей наймати, купляти, за все платити і скільки воно буде ще потім обходитися", — каже Микола Пилиповець.



Хочуть, але не можуть підключитися до каналізації кілька власників домогосподарств на центральній вулиці села Європейській. Документи виготовили, але на місці виявили технічні несправності, говорить місцева жителька Олена Зборовська.



"До нашого подвірʼя немає входу з того колодязя. Колодязь стоїть дуже високо, в нас тут великий перепад — метр донизу, — каже Олена Зборовська. — Ми не знаємо і навіть не можемо собі уявити, як підключитися".



Що кажуть комунальники



У комунальному підприємстві “Добробут” Шацької селищної ради, яке підключає споживачів до каналізаційної мережі, про цю проблему знають, каже заступник директора Руслан Занюк.



"Це початок каналізаційної лінії, тому не була зроблена врізка. Скажемо так: там не було можливості прокласти каналізацію, — говорить Руслан Занюк. — Це питання вирішується. Зробиться прокол, прокладеться напірна труба від ями вигрібної і буде перекачуватися в центральну каналізацію".



Комунальник додає: загалом від мешканців села Світязь надійшло 130 заяв на підключення до каналізаційної системи. Нині налічується лише 10 підключених домогосподарств.

У курортному селі Світязь на Волині почали підключення до центральної каналізації. Проєкт з каналізування населених пунктів навколо озера Світязь за підтримки ЄС розпочався у 2014 році.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію