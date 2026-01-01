Влучання «Іскандера» та 12 ударних БпЛА. Які наслідки російських обстрілів цієї ночі?





Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ, пише



Ракету та низку ударних безпілотників запустили з окупованого Криму. Окрім того, окупанти запускали безпілотники типу Shahed, «Гербера» та «Італмас» із напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у рф.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 08:30, протиповітряна оборона збила/подавила 150 ворожих БпЛА.



Однак зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.



Обстріли регіонів



На Дніпропетровщині від нічних російських ударів постраждали три райони. Так, у Васильківській громаді Синельниківський район виникла пожежа у багатоквартирному будинку. У Нікопольському районі росія завдала ударів по місту Нікополь та Мирівській громаді. Також пошкоджено інфраструктуру у місті Кривий Ріг.



До медиків звернулася одна жінка — вона постраждала через попередню атаку, лікуватиметься амбулаторно.



На Харківщині протягом минулої доби, 29 березня, ворожих ударів зазнали обласний центр та 19 населених пунктів, постраждали 8 людей.



На Сумщині протягом доби, з ранку 29 березня до ранку 30 березня 2026 року, російські війська здійснили майже 50 обстрілів. У Миколаївській сільській громаді внаслідок удару ворожого дрона травмовано чоловіків 26 років і 52 років та 40-річну жінку.



У Запорізькій області одна людина загинула та ще чотири дістали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах. Загалом упродовж доби окупанти завдали 823 удари по 38 населених пунктах Запорізької області.



На Донеччині за 29 березня росіяни вбили ще 3 цивільних у Краматорську, 22 людини дістали поранення.



У Херсонській області через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 — дістали поранення. Також медична допомога знадобилась двом людям, автівку яких росіяни атакували з безпілотника на виїзді з Херсона 27 березня.

