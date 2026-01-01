У росії винесли вироки полоненим азовцям





Про це повідомляє Медиазона із посиланням на пресслужбу суду, - пише



Звинувачення всім трьом було пред’явлено через службу в бригаді Азов. Серед засуджених 54-річний Сергій Близнюк, його засудили до 18 років позбавлення волі, 36-річний Геннадій Бибочкін отримав 19 років суворого режиму, Володимир Рева - 5,5 років колонії. Перших двох звинуватили в участі у терористичній спільноті та навчанні тероризму, а Реву засудили лише за участь. Інших подробиць у суді не надали.



Як пише видання, Сергій Близнюк почав служити у Національній гвардії України у 2014 році, а через чотири роки перевівся в Азов, де служив кулеметником. 8 березня 2022 року він отримав тяжкі поранення під час вуличних боїв і був евакуйований до бункера Азовсталі. 18 травня Близнюк здався російським військам.Тоді ж у полон потрапив і Бибочкін.Рева прослужив в Азові лише близько трьох місяців. Він був водієм взводу забезпечення гаубичного артилерійського дивізіону. Рева отримав найм’якший вирок, бо до п’яти із половиною років бійців Азову раніше не засуджували.



Раніше Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону ухвалив вироки трьом полоненим із бригади Азов у справі про "тероризм", засудивши кожного до 20 років позбавлення волі. Зазначається, що 50-річного Михайла Насонова, 30-річного Владислава Корміліна та 52-річного Сергія Копилова визнано винними в "участі у терористичній спільноті та навчанні тероризму".



Нагадаємо, понад 800 військовослужбовців Азову сьогодні перебувають в російському полоні. Суди РФ масово розглядають справи проти бійців Азова, визнаного в Росії "терористичною організацією".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

