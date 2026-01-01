На Волині за день в поліцію надійшло 117 повідомлень про мінування





Про це розповіла інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич, - повідомляє



З її слів, повідомлення почали надходити від ранку. Станом на 16:00 надійшло 117 звернень про замінування на 112 об'єктах в різних населених пунктах області.



"Наразі здійснено 39 перевірок. В жодному із випадків вибухівку не знайшли. Повідомлення не підтвердилися. Первірки тривають", — сказала Марина Балдич.



Повідомлення про замінування були не лише на Волині. Вони також надходили у Сумській, Волинській, Житомирській, Дніпропетровській, Хмельницькій і Закарпатській областях.

