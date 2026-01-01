На Волині за день в поліцію надійшло 117 повідомлень про мінування
30 березня впродовж дня на лінію "112" надійшло 117 повідомлень про замінування органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, організацій, банків та інших установ.

Про це розповіла інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич, - повідомляє "Суспільне".

З її слів, повідомлення почали надходити від ранку. Станом на 16:00 надійшло 117 звернень про замінування на 112 об'єктах в різних населених пунктах області.

"Наразі здійснено 39 перевірок. В жодному із випадків вибухівку не знайшли. Повідомлення не підтвердилися. Первірки тривають", — сказала Марина Балдич.

Повідомлення про замінування були не лише на Волині. Вони також надходили у Сумській, Волинській, Житомирській, Дніпропетровській, Хмельницькій і Закарпатській областях.

