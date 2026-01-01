Під час комендантської години 18-річний молодик катався Луцьком на Porshe без прав
Сьогодні, 21:46
В обласному центрі Волині атрульні виявили порушників,які керували автівками без посвідчення. Обоє керманичів ніколи не отримували посвідчень водія.
Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
30 березня у місті Луцьку інспектори зупинили водія автомобіля Porshe , який рухався під час дії комендантської години. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що 18-річний водій не має права керування транспортними засобами, оскільки ніколи не отримував посвідчення водія.
Ще один випадок стався також у Луцьку. Патрульні зупинили автомобіль Toyota, водій якого рухався в темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар.
Після зупинки керманич пересів на пасажирське сидіння, намагаючись уникнути відповідальності, а також відмовився надавати будь - які документи та називати свої дані, тож інспектори його затримали для встановлення особи.
Ба більше, під час спілкування патрульні виявили у 19-річного водія ознаки наркотичного сп’яніння. Він пройшов огляд у найближчому медзакладі, якщо висновок лікарів буде позитивний, ми складемо на нього протокол за нетверезу їзду.
В обох випадках інспектори відсторонили громадян від подальшого керування та склали відповідні адміністративні матеріали.
Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
30 березня у місті Луцьку інспектори зупинили водія автомобіля Porshe , який рухався під час дії комендантської години. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що 18-річний водій не має права керування транспортними засобами, оскільки ніколи не отримував посвідчення водія.
Ще один випадок стався також у Луцьку. Патрульні зупинили автомобіль Toyota, водій якого рухався в темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар.
Після зупинки керманич пересів на пасажирське сидіння, намагаючись уникнути відповідальності, а також відмовився надавати будь - які документи та називати свої дані, тож інспектори його затримали для встановлення особи.
Ба більше, під час спілкування патрульні виявили у 19-річного водія ознаки наркотичного сп’яніння. Він пройшов огляд у найближчому медзакладі, якщо висновок лікарів буде позитивний, ми складемо на нього протокол за нетверезу їзду.
В обох випадках інспектори відсторонили громадян від подальшого керування та склали відповідні адміністративні матеріали.
Вибір редактора
Останні новини
Магнітні бурі 31 березня: прогноз
Сьогодні, 22:00
Під час комендантської години 18-річний молодик катався Луцьком на Porshe без прав
Сьогодні, 21:46
Десятки тисяч доларів готівки та нові автівки: що у декларації волинського нардепа В’ячеслава Рубльова
Сьогодні, 21:00
Як обрати надійного партнера для міжнародних перевезень
Сьогодні, 20:28
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 31 березня
Сьогодні, 20:00