Під час комендантської години 18-річний молодик катався Луцьком на Porshe без прав

В обласному центрі Волині атрульні виявили порушників,які керували автівками без посвідчення. Обоє керманичів ніколи не отримували посвідчень водія.

Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.

30 березня у місті Луцьку інспектори зупинили водія автомобіля Porshe , який рухався під час дії комендантської години. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що 18-річний водій не має права керування транспортними засобами, оскільки ніколи не отримував посвідчення водія.

Ще один випадок стався також у Луцьку. Патрульні зупинили автомобіль Toyota, водій якого рухався в темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар.

Після зупинки керманич пересів на пасажирське сидіння, намагаючись уникнути відповідальності, а також відмовився надавати будь - які документи та називати свої дані, тож інспектори його затримали для встановлення особи.

Ба більше, під час спілкування патрульні виявили у 19-річного водія ознаки наркотичного сп’яніння. Він пройшов огляд у найближчому медзакладі, якщо висновок лікарів буде позитивний, ми складемо на нього протокол за нетверезу їзду.

В обох випадках інспектори відсторонили громадян від подальшого керування та склали відповідні адміністративні матеріали.

