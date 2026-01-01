Магнітні бурі 31 березня: прогноз

Найближчим часом очікується підвищення сонячної активності.Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 31 березня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.У вівторок,, сонячна активність залишиться на підвищеному рівні. Геомагнітна обстановка буде нестабільною, з періодичними коливаннями магнітного поля. Незважаючи на відсутність різких сплесків, чутливі люди можуть і далі відчувати вплив — у вигляді втоми, дратівливості та загального дискомфорту., ситуація почне поліпшуватися: активність Сонця знизиться, і очікуються лише слабкі магнітні хвилювання. Геомагнітний фон стане спокійнішим, а вплив на самопочуття — мінімальним.Фахівці радять у період підвищеної геомагнітної активності уважніше ставитися до самопочуття. Корисно дотримуватися нормального режиму сну, пити достатньо води, не перевтомлюватися і за можливості скоротити вживання кави та алкоголю. Якщо є схильність до головного болю або стрибків тиску, вихідні краще планувати без надмірної метушні.Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.