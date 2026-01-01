Вербна неділя 2026 року: що треба знати

Оскільки Великдень має дату, що плаває, то й Вербна неділя (Вхід Господній до Єрусалима) щороку припадає на різні числа. Розповідаємо, коли українці святкуватимуть це свято 2026 року.Коли святкують Вербну неділю 2026 рокуВербна неділя завжди святкується за тиждень до Великодня. Для різних конфесій дати такі:Християни західного обряду (католики, протестанти) святкуватимуть 29 березня.Християни східного обряду (православні, греко-католики) — 5 квітня.За церковним календарем це свято відоме як Вхід Господній до Єрусалима. Згідно з Євангелієм, саме цього дня Ісус в’їхав до міста на віслюку після дива воскресіння Лазаря. Люди зустрічали його, вистеляючи дорогу одягом і пальмовими гілками на знак поваги та шани.У наших широтах пальми не ростуть, тому символом свята стала верба — одна з перших рослин, яка пробуджується навесні, символізуючи відродження життя.Вербна неділя в Україні супроводжується багатьма яскравими традиціями, які дійшли до нас із давніх часів і навіть мають дохристиянське коріння.Освячення верби. Головний атрибут свята — гілочки з «котиками». Їх несуть до храму на ранкову службу. Освячена верба вважається захисною: оберігає дім від хвороб, пожеж і негараздів протягом року.Побивання вербою. Це найвідоміший звичай: після церкви люди легенько б’ють одне одного освяченими гілочками, примовляючи: «Не я б’ю — верба б’є, за тиждень — Великдень!». Це символ побажання здоров’я і життєвої енергії.Збереження освяченої верби. Гілочки не викидають — їх ставлять за ікони або до вази без води. Вони стають домашнім оберегом на весь рік.Послаблення посту. Оскільки Вербна неділя припадає на Великий піст, свято дозволяє трохи послабити обмеження: православним дозволяються риба та невелика кількість вина, адже Вхід Господній до Єрусалима належить до дванадесятих свят.