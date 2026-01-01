«Не я б’ю — верба б’є»: волинський семінарист пояснив зміст Вербної неділі
Вербна неділя — одне з важливих свят у християнській традиції, яке відзначають за тиждень до Великодня. Багато українців знають цей день передусім через освячення верби та народну традицію легко бити одне одного гілочками. Водночас часто виникають запитання: що насправді символізує це свято, чи існують церковні заборони та звідки походять деякі звичаї.

Про духовний зміст Вербної неділі, церковні та народні традиції журналістам ВСН розповів Роман Дячук, семінарист 6 курсу Волинської Православної Богословської Академії та діючий священнослужитель, родом із Тернопільщини.

— Що таке Вербна неділя і що вона символізує?

— У церковному календарі це свято має назву Неділя Ваї, тобто Квітна неділя. У народній традиції в Україні воно більше відоме як Вербна неділя, тому що в цей день освячують вербове віття.

Свято пов’язане з подією, коли Ісус Христос урочисто в’їхав до Єрусалима на осляті. Люди зустрічали Його як Спасителя — стелили на дорозі пальмові гілки та вигукували: «Осанна! Благословенний той, хто йде в ім’я Господнє». Це відбулося приблизно за тиждень до Його страждань, смерті і воскресіння.

Вербна неділя відкриває останній тиждень перед Великоднем — Страсний тиждень.

— Чому в Україні освячують саме вербу?

— У біблійній історії люди використовували пальмове віття. Але в наших широтах пальми не ростуть. Тому українська традиція замінила їх вербою.

Верба — одне з перших дерев, яке прокидається після зими. Вона символізує відродження життя, прихід весни та оновлення природи. Саме тому вербове гілля стало символом життя і надії.

— Чи існують церковні заборони у цей день?

— Як і будь-яке велике християнське свято, Вербна неділя передусім покликана до молитви та участі в богослужінні. Найважливіше для віруючого — прийти до храму, помолитися та духовно пережити цю подію.

Не рекомендується присвячувати цей день важкій фізичній праці. Краще використати його для відпочинку і духовного зосередження.

— Чи вважається гріхом працювати у Вербну неділю?

— Ні, це не вважається гріхом. У житті бувають різні обставини. Багато людей працюють на підприємствах, у лікарнях, на електростанціях чи інших важливих об’єктах, які не можуть зупинити свою роботу.

Якщо людина змушена працювати або має невідкладні справи — у цьому немає провини. Навіть у побуті іноді трапляється, що саме неділя є єдиним днем, коли можна щось зробити вдома перед святами.

Проте за можливості варто уникати важкої праці й присвятити час молитві та підготовці до Великодня.

— Які традиції Вербної неділі є народними, а які церковними?

— Церковною традицією є саме святкування події входу Христа до Єрусалима. Народна ж традиція — це освячення вербового віття.

З часом ці звичаї настільки переплелися, що стали частиною єдиної традиції. В Україні верба стала символом цього свята і нагадує людям про оновлення життя.

— Звідки походить звичай легко бити вербою?

— Багато хто пам’ятає слова: «Не я б’ю — верба б’є, за тиждень Великдень». Цей звичай має радше народне, а не церковне походження.

У давнину вербовим прутиком символічно торкалися людини, ніби закликаючи її прокинутися після зими та готуватися до великого свята. Це був жартівливий жест, який нагадував: Великдень уже близько.

— Чи правильно дотримуватися цієї традиції сьогодні?

— Якщо це робиться жартома, з усмішкою і без образ, то нічого поганого в цьому немає. Головне — щоб це не перетворювалося на справжнє побиття чи образу.

Це не обов’язковий звичай, а лише частина народної культури. Дотримуватися його чи ні — особистий вибір кожної людини.

— Чи має освячена верба особливе значення для здоров’я або добробуту?

— У народі існували різні вірування, що верба може бути оберегом для дому. Але з церковної точки зору головним захистом для людини є не предмети, а Божа благодать.

Освячена верба — це символ і нагадування про подію входу Христа до Єрусалима. Вона не є магічним оберегом, а радше знаком пам’яті про цю біблійну історію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Вербна неділя, заборони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
