«Не я б’ю — верба б’є»: волинський семінарист пояснив зміст Вербної неділі





Про духовний зміст Вербної неділі, церковні та народні традиції журналістам Роман Дячук, семінарист 6 курсу Волинської Православної Богословської Академії та діючий священнослужитель, родом із Тернопільщини.



— Що таке Вербна неділя і що вона символізує?



— У церковному календарі це свято має назву Неділя Ваї, тобто Квітна неділя. У народній традиції в Україні воно більше відоме як Вербна неділя, тому що в цей день освячують вербове віття.



Свято пов’язане з подією, коли Ісус Христос урочисто в’їхав до Єрусалима на осляті. Люди зустрічали Його як Спасителя — стелили на дорозі пальмові гілки та вигукували: «Осанна! Благословенний той, хто йде в ім’я Господнє». Це відбулося приблизно за тиждень до Його страждань, смерті і воскресіння.



Вербна неділя відкриває останній тиждень перед Великоднем — Страсний тиждень.



— Чому в Україні освячують саме вербу?



— У біблійній історії люди використовували пальмове віття. Але в наших широтах пальми не ростуть. Тому українська традиція замінила їх вербою.



Верба — одне з перших дерев, яке прокидається після зими. Вона символізує відродження життя, прихід весни та оновлення природи. Саме тому вербове гілля стало символом життя і надії.



— Чи існують церковні заборони у цей день?



— Як і будь-яке велике християнське свято, Вербна неділя передусім покликана до молитви та участі в богослужінні. Найважливіше для віруючого — прийти до храму, помолитися та духовно пережити цю подію.



Не рекомендується присвячувати цей день важкій фізичній праці. Краще використати його для відпочинку і духовного зосередження.



— Чи вважається гріхом працювати у Вербну неділю?



— Ні, це не вважається гріхом. У житті бувають різні обставини. Багато людей працюють на підприємствах, у лікарнях, на електростанціях чи інших важливих об’єктах, які не можуть зупинити свою роботу.



Якщо людина змушена працювати або має невідкладні справи — у цьому немає провини. Навіть у побуті іноді трапляється, що саме неділя є єдиним днем, коли можна щось зробити вдома перед святами.



Проте за можливості варто уникати важкої праці й присвятити час молитві та підготовці до Великодня.



— Які традиції Вербної неділі є народними, а які церковними?



— Церковною традицією є саме святкування події входу Христа до Єрусалима. Народна ж традиція — це освячення вербового віття.



З часом ці звичаї настільки переплелися, що стали частиною єдиної традиції. В Україні верба стала символом цього свята і нагадує людям про оновлення життя.



— Звідки походить звичай легко бити вербою?



— Багато хто пам’ятає слова: «Не я б’ю — верба б’є, за тиждень Великдень». Цей звичай має радше народне, а не церковне походження.



У давнину вербовим прутиком символічно торкалися людини, ніби закликаючи її прокинутися після зими та готуватися до великого свята. Це був жартівливий жест, який нагадував: Великдень уже близько.



— Чи правильно дотримуватися цієї традиції сьогодні?



— Якщо це робиться жартома, з усмішкою і без образ, то нічого поганого в цьому немає. Головне — щоб це не перетворювалося на справжнє побиття чи образу.



Це не обов’язковий звичай, а лише частина народної культури. Дотримуватися його чи ні — особистий вибір кожної людини.



— Чи має освячена верба особливе значення для здоров’я або добробуту?



— У народі існували різні вірування, що верба може бути оберегом для дому. Але з церковної точки зору головним захистом для людини є не предмети, а Божа благодать.



Освячена верба — це символ і нагадування про подію входу Христа до Єрусалима. Вона не є магічним оберегом, а радше знаком пам’яті про цю біблійну історію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

