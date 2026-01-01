У Рівному чоловік погрожував підірвати дві гранати: з ним понад три години проводили перемовини

У Рівному чоловік погрожував підірвати дві гранати: з ним понад три години проводили перемовини
Погрожував підірвати дві гранати: у Рівному поліція затримала зловмисника.

Про це повідомили у поліції Рівненщини.

Завдяки злагодженим та професійним діям правоохоронців трагедії вдалося уникнути. Ніхто не постраждав.

4 квітня, близько 20:30 до поліції надійшло повідомлення від військовослужбовця Національної гвардії про те, що на вулиці Соборній під час перевірки 43-річний житель селища Оржів висмикнув чеку гранати та погрожує підірвати.

На місце події негайно виїхало керівництво ГУНП та райуправління, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, спецпризначенці РПОП і КОРД, а також патрульна поліція.

Зі зловмисником заступник начальника ГУНП спільно із перемовниками поліцейськими КОРДу та керівником цього підрозділу понад три години проводили переговори. За їх результатами поліцейські затримали чоловіка. Як виявилось, він перебув у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини).

Один боєприпас, затягнутий стяжкою, перебуває у річці, інший — знешкоджено та вилучено. Їх скеровуватимуть на експертизу.
У Рівному чоловік погрожував підірвати дві гранати: з ним понад три години проводили перемовини

Фігуранта затримали у процесуальному порядку. У рамках відкритих кримінальних проваджень тривають слідчі дії.
У Рівному чоловік погрожував підірвати дві гранати: з ним понад три години проводили перемовини
У Рівному чоловік погрожував підірвати дві гранати: з ним понад три години проводили перемовини

Якщо кур...йдеш в СЗЧ,то хочаб здай зброю і тим паче гранати,ідіот.
Вибір редактора
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як бізнесу захистити свої інтереси у господарських спорах: рішення, що працюють
05 квітня, 10:26
Український пілот дронів встановив світовий рекорд
05 квітня, 10:17
У Рівному чоловік погрожував підірвати дві гранати: з ним понад три години проводили перемовини
05 квітня, 09:08
«Не я б’ю — верба б’є»: волинський семінарист пояснив зміст Вербної неділі
05 квітня, 08:20
Ціни на помідори в Україні продовжили стрімко зростати
05 квітня, 07:15
