У Рівному чоловік погрожував підірвати дві гранати: з ним понад три години проводили перемовини

Погрожував підірвати дві гранати: у Рівному поліція затримала зловмисника.Про це повідомили у поліції Рівненщини.Завдяки злагодженим та професійним діям правоохоронців трагедії вдалося уникнути. Ніхто не постраждав.4 квітня, близько 20:30 до поліції надійшло повідомлення від військовослужбовця Національної гвардії про те, що на вулиці Соборній під час перевірки 43-річний житель селища Оржів висмикнув чеку гранати та погрожує підірвати.На місце події негайно виїхало керівництво ГУНП та райуправління, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, спецпризначенці РПОП і КОРД, а також патрульна поліція.Зі зловмисником заступник начальника ГУНП спільно із перемовниками поліцейськими КОРДу та керівником цього підрозділу понад три години проводили переговори. За їх результатами поліцейські затримали чоловіка. Як виявилось, він перебув у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини).Один боєприпас, затягнутий стяжкою, перебуває у річці, інший — знешкоджено та вилучено. Їх скеровуватимуть на експертизу.Фігуранта затримали у процесуальному порядку. У рамках відкритих кримінальних проваджень тривають слідчі дії.