Український пілот дронів встановив світовий рекорд





Унікальність операції



За даними компанії, ураження ворожих цілей здійснив пілот Роман із позивним "Халк", який представляє підрозділ "Булава".



Для успішного перехоплення було використано спеціалізовану технологію Hornet Vision Ctrl.



Ця подія стала першим у світі випадком, коли безпілотний перехоплювач подолав таку значну відстань для знищення повітряних цілей.



За один виліт пілоту вдалося ліквідувати одразу два літальні апарати окупантів.



"Це перший у світі випадок, коли хтось пролетів так далеко - і справді перехопив дрони. Не один, а два Шахеди", - наголосили в Wild Hornets.



Україна готує нове покоління перехоплювачів



Нагадаємо, Україна активно масштабує виробництво безпілотних систем для боротьби з ворожою авіацією та БпЛА.



Зокрема, нещодавно Міноборони допустило до експлуатації дрон "Швідун", який є одним із найефективніших перехоплювачів "Шахедів" завдяки здатності перебувати у повітрі понад дві години.



Також у межах кластера Brave1 тривають випробування нових бойових дронів з покращеним захистом зв'язку та можливістю управління з безпечних позицій.



Окрім цього, розробники працюють над технологією "розумних" роїв, де один оператор зможе керувати групою безпілотників-перехоплювачів як зблизька, так і дистанційно.

Український пілот уперше в історії збив два іранські дрони-камікадзе Shahed на відстані 500 кілометрів від точки запуску за допомогою перехоплювача STING.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wild Hornets.За даними компанії, ураження ворожих цілей здійснив пілот Роман із позивним "Халк", який представляє підрозділ "Булава".Для успішного перехоплення було використано спеціалізовану технологію Hornet Vision Ctrl.Ця подія стала першим у світі випадком, коли безпілотний перехоплювач подолав таку значну відстань для знищення повітряних цілей.За один виліт пілоту вдалося ліквідувати одразу два літальні апарати окупантів."Це перший у світі випадок, коли хтось пролетів так далеко - і справді перехопив дрони. Не один, а два Шахеди", - наголосили в Wild Hornets.Нагадаємо, Україна активно масштабує виробництво безпілотних систем для боротьби з ворожою авіацією та БпЛА.Зокрема, нещодавно Міноборони допустило до експлуатації дрон "Швідун", який є одним із найефективніших перехоплювачів "Шахедів" завдяки здатності перебувати у повітрі понад дві години.Також у межах кластера Brave1 тривають випробування нових бойових дронів з покращеним захистом зв'язку та можливістю управління з безпечних позицій.Окрім цього, розробники працюють над технологією "розумних" роїв, де один оператор зможе керувати групою безпілотників-перехоплювачів як зблизька, так і дистанційно.

