Обстріл Луцька 1 квітня: через атаку дронів постраждало СТО





Автосервіс складався з двох частин — старої та нової, яку нещодавно добудували й обладнали підйомниками, розповів у коментарі Роман Гут.



«На жаль, нова частина розбита повністю. Там були підйомники, які знищили російські шахеди, тому тепер це все треба відновлювати», — каже він.



Наразі вартість завданих збитків ще не підрахували, як і терміни повного відновлення.



«Оскільки влучення сталось близько 07:00, працівники не були на робочих місцях й залишились живі й неушкоджені — це для нас головне», — зазначив директор.



Попри руйнування, автосервіс Westcars не припинив роботу. СТО працює щодня, крім неділі на вул. Промисловій (раніше — Карбишева), 2.



«Ми працюємо у звичайному режимі, як і працювали. Просто підйомників тепер стало дещо менше», — додав він.



Нагадаємо, вранці 1 квітня російські «шахеди» атакували місто. Цього дня було зруйновано термінал «Нової пошти». Уламок збитого безпілотника влучив у житловий будинок — ушкоджені дві квартири.



Постраждали склади місцевої мережі закладів харчування Basilic Group. Також вдруге зазнали пошкоджень склади мережі «Сім23» та «Сімі».





Унаслідок російської атаки «шахедами» у Луцьку значних пошкоджень зазнала автомайстерня СТО Westcars. Найбільше постраждала нова частина автосервісу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію