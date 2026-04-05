Зеленський очікує зменшення надходжень ракет до Patriot





Про це сказав Зеленський в інтерв'ю The Associated Press, пише



"Ми повинні визнати, що сьогодні ми не є пріоритетом. Тому я боюся, що довга війна (в Ірані – ред.) дасть нам менше підтримки", - йдеться в повідомленні.



Найбільше занепокоєння Зеленського це системи Patriot, необхідні для перехоплення російських балістичних ракет, оскільки Україна досі не має ефективної альтернативи, пише АР.



Ці американські системи від початку ніколи не постачалися в достатній кількості, сказав Зеленський, і якщо війна з Іраном скоро не закінчиться, "пакет, який для нас і так не дуже великий, думаю, буде ставати все меншим і меншим щодня".



Зеленський розраховував на європейських партнерів, які допоможуть здійснити закупівлі Patriot, попри обмежені запаси та обмежені виробничі потужності США. Але війна з Іраном, яка вже триває шостий тиждень, спричинила шокові хвилі в глобальній економіці та втягнула значну частину ширшого регіону Близького Сходу, ще більше напруживши ці вже обмежені ресурси, відвертаючи запаси та залишаючи українські міста більш відкритими для балістичних ударів, зазначає видання.



Американський президент Дональд Трамп пригрозив європейським союзникам припинити постачання зброї Україні за програмою PURL, якщо вони не приєднаються до операції з розблокування Ормузької протоки.

Президент Володимир Зеленський вважає, що затяжна американо-ізраїльська війна проти Ірану може ще більше послабити підтримку України, і Київ готується до скорочення поставок критично необхідних ракет протиповітряної оборони Patriot.

