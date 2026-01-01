Львівська компанія під виглядом досліджень незаконно видобула 105 тис. тонн копалин на Волині





Про це повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко, пише



За його інформацією, компанія отримала дозвіл на геологічне вивчення родовища, однак фактично вела повноцінний промисловий видобуток. Незаконну діяльність маскували під дослідно-промислову розробку.



«За цей час із родовища вивезли майже 105 тис. тонн стратегічної сировини, зокрема понад 56 тонн алевроліту, 34 тонни аргіліту та 14 тонн пісковику. Збитки державі перевищують 102 млн грн», – зауважив Руслан Кравченко.



Правоохоронці повідомили директору підприємства про підозру за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України (незаконне видобування корисних копалин у великих розмірах) та провели п’ять обшуків у Волинській, Львівській та Київській областях. Під час слідчих дій вилучили спецтехніку, готівку та докази легалізації незаконно видобутих ресурсів. Посадовцю загрожує від п’яти до восьми років тюрми.



Руслан Кравченко додав, що подібні випадки фіксують і в інших регіонах. Зокрема, йдеться про розробку родовища на річці Черемош в Івано-Франківській області під виглядом вивчення піщано-гравійної суміші, а також про незаконний видобуток бурштину на Рівненщині.



За словами генпрокурора, схема «вивчаємо, а не видобуваємо» є однією з найпоширеніших в Україні. Їй сприяє мораторій на перевірки органів контролю та обмежені підстави для анулювання дозволів.



