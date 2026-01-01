В одну військову частину потрапило дві тисячі непридатних мобілізованих, - омбудсменка





Про це розповіла військова омбудсменка Ольга Решетилова в інтерв’ю



Тепер, за її словами, почали перевірку із залученням представників Міністерства оборони та командування Сухопутних військ, яка має з’ясувати, «як це стало можливим в принципі» і хто відповідальний за порушення.



«Треба повноцінно вивчити питання, як так сталося, на якому етапі пішло це масове порушення. Чи це етап ТЦК, ВЛК, чи це вже військова частина, чи було рішення, ухвалене десь вище?» — сказала вона.



Нагадаємо, що нещодавно міністр оборони Михайло Федоров анонсував, що Міноборони готує зміни в процесі мобілізації, рішення щодо СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців — щодо термінів служби й грошового забезпечення. Додамо, що завдання запропонувати «системні розв'язання проблем, які накопичилися з ТЦК» Федоров отримав, як тільки його призначили очільником Міноборони.



Він також заявляв, що Україна планує розв’язати проблеми з мобілізацією та випадків полишення місця служби (самовільного залишення частини) шляхом розширення участі іноземців до бойових дій.



Крім того, після вбивства військового ТЦК у Львові Міністерство оборони України прокоментувало, що система мобілізації потребує змін, і вони будуть впроваджені найближчим часом, «але жодна проблема системи не може виправдовувати вбивство».

В одну з військових частин мобілізували дві тисячі чоловіків, які, за попередніми даними, є непридатними до служби.

